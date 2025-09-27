Nuevos documentos prueban la relación de Elon Musk con el pederasta Jeffrey Epstein
Según nuevos documentos publicados por congresistas demócratas, Elon Musk, Steve Bannon, estratega político de extrema derecha, y Peter Thiel, cofundador de PayPal, agendaron encuentros con el pederasta americano Jeffrey Epstein.
La documentación publicada el viernes por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han probado, por primera vez, la relación de los tres con Epstein.
"Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 diciembre (¿va a ir al final?)", recogen los papeles presentados por los demócratas.
Aun así, todavía se desconoce si estos viajes a la isla hacen referencia a la isla privada de Epstein y si el viaje llegó a realizarse.
Cabe remarcar que estos documentos, en ningún caso, prueban conducta delictiva alguna por parte de las personas mencionadas. Tanto Musk, como Thiel y Bannon, eran conocidos en su momento por sus posturas muy cercanas al presidente Donald Trump.
Estos archivos son parte de los datos que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a compartir, tras la negativa del Gobierno a compartir más información sobre Epstein en 2019.
Y es que, todas las teorías en torno al caso del pederasta neoyorquino Jeffrey Epstein apuntan a que existe una "lista de clientes" que implica a figuras influyentes del país.
Más noticias sobre internacional
EE.UU. revoca la visa a Petro acusado de instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump
El presidente de Colombia, en un acto en Nueva York contra el genocidio en Gaza, pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan a Trump y operen en un futuro "ejército de salvación" multinacional que apoyaría al pueblo palestino.
Reino Unido introduce un carné de identidad digital para frenar la inmigración ilegal
Este país carece actualmente de un documento nacional de identidad, y los ciudadanos se identifican con pasaporte, carné de conducir u otros justificantes. Será obligatorio mostrar para trabajar o alquilar vivienda, a fin de disuadir la inmigración ilegal.
Netanyahu afirma que Israel debe "acabar el trabajo" en la Franja de Gaza
Cuando ha comenzado a hablar, la imponente sala estaba prácticamente vacía. El primer ministro israelí ha subrayado que no reconocerá un Estado palestino: "Es una locura y no lo haremos".
Donald Trump firma una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte en Washington DC
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Fiscal General, Pam Bondi, solicitar en Washington DC la pena de muerte en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables", en otra medida justificada bajo la toma federal de la capital por el supuesto "crimen sin control" que atraviesa.
El buque 'Furor' zarpa desde Cartagena para apoyar a la flotilla que se dirige a Gaza
Cuenta con una dotación de medio centenar de personas, y a bordo porta un cañón y dos ametralladoras. Prevé alcanzar a la Global Sumud Flotilla en aproximadamente cuatro días.
Trump: "No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"
Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Trump tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.
El presidente del Lointek Gernika rechaza jugar contra un equipo israelí en la EuroCup
Gerardo Candina ha adelantado que el club vizcaíno no disputará los partidos frente al Elitzur Ramla por su rechazo al “brutal genocidio en Gaza”, aunque la decisión definitiva será valorada por la junta directiva en los próximos días.
La Justicia de EE. UU. acusa al exdirector del FBI de "falso testimonio y obstrucción" tras las presiones de Trump
La Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra el exdirector del FBI James Comey por falso testimonio y obstrucción en el marco de la investigación del llamado Russiagate. El exresponsable de la Policía Federal, que niega las acusaciones, se expone a una condena de hasta cinco años de prisión.
UEFA y FIFA barajan la suspensión de Israel de sus competiciones
Los organismos rectores del fútbol podrían convocar una votación de emergencia, en medio de la presión política y las peticiones de Naciones Unidas de excluir a Israel por la situación en Gaza.