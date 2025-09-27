Nuevos documentos prueban la relación de Elon Musk con el pederasta Jeffrey Epstein

Según nuevos documentos publicados por congresistas demócratas, Elon Musk, Steve Bannon, estratega político de extrema derecha, y Peter Thiel, cofundador de PayPal, agendaron encuentros con el pederasta americano Jeffrey Epstein.

La documentación publicada el viernes por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han probado, por primera vez, la relación de los tres con Epstein.

"Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 diciembre (¿va a ir al final?)", recogen los papeles presentados por los demócratas.

Aun así, todavía se desconoce si estos viajes a la isla hacen referencia a la isla privada de Epstein y si el viaje llegó a realizarse.

Cabe remarcar que estos documentos, en ningún caso, prueban conducta delictiva alguna por parte de las personas mencionadas. Tanto Musk, como Thiel y Bannon, eran conocidos en su momento por sus posturas muy cercanas al presidente Donald Trump.

Estos archivos son parte de los datos que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a compartir, tras la negativa del Gobierno a compartir más información sobre Epstein en 2019.

Y es que, todas las teorías en torno al caso del pederasta neoyorquino Jeffrey Epstein apuntan a que existe una "lista de clientes" que implica a figuras influyentes del país.