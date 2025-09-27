Estados Unidos de América
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nuevos documentos prueban la relación de Elon Musk con el pederasta Jeffrey Epstein

La documentación publicada por congresistas demócratas muestra que el magnate financiero, Peter Thiel y Steve Bannon agendaron posibles viajes a "una isla" para reunirse con Jeffrey Epstein.
musk-efe
Elon Musk. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Dokumentu berriek Elon Musken eta Jeffrey Epstein pederastaren arteko harremana frogatu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Según nuevos documentos publicados por congresistas demócratas, Elon Musk, Steve Bannon, estratega político de extrema derecha, y Peter Thiel, cofundador de PayPal, agendaron encuentros con el pederasta americano Jeffrey Epstein.

La documentación publicada el viernes por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han probado, por primera vez, la relación de los tres con Epstein.

"Recordatorio: Elon Musk a la isla el 6 diciembre (¿va a ir al final?)", recogen los papeles presentados por los demócratas.

Aun así, todavía se desconoce si estos viajes a la isla hacen referencia a la isla privada de Epstein y si el viaje llegó a realizarse.

Cabe remarcar que estos documentos, en ningún caso, prueban conducta delictiva alguna por parte de las personas mencionadas. Tanto Musk, como Thiel y Bannon, eran conocidos en su momento por sus posturas muy cercanas al presidente Donald Trump.

Estos archivos son parte de los datos que el Departamento de Justicia estadounidense se comprometió a compartir, tras la negativa del Gobierno a compartir más información sobre Epstein en 2019.

Y es que, todas las teorías en torno al caso del pederasta neoyorquino Jeffrey Epstein apuntan a que existe una "lista de clientes" que implica a figuras influyentes del país.

Abusos sexuales Donald Trump Estados Unidos Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más