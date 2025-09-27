AEB

Dokumentu berriek frogatu dute Elon Musken eta Jeffrey Epstein pederastaren arteko harremana

Kongresista demokratek argitaratutako dokumentazioaren arabera, Elon Muskek, Peter Thielek eta Steve Bannonek elkarrizketak izan zituzten Epsteinekin "uharte batera" bidai posibleak egiteko.

Elon Musk. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresista demokratek aurkeztutako dokumentu berrien arabera, Elon Muskek, Steve Bannonek, eskuin muturreko estratega politikoak, eta Peter Thielek, PayPalen sortzaileetako batek, "uharte batera" bidaia egiteko elkarrizketak izan zituzten Jeffrey Epstein pederasta amerikarrarekin.

Ostiralean aurkeztutako Ordezkarien Ganberako Ikuskapen Batzordeko kideek argitaratutako dokumentazioan frogatu da, lehen aldiz, hirurek Epsteinekin duten harremana.

"Oroigarria: Elon Musk uhartera abenduaren 6an (azkenean, joango al da?)", jasotzen du demokratek aurkeztutako paperak.

Hala ere, oraindik ezin da baieztatu uharterako bidaia horiek erreferentzia egiten dioten Epstein uharte pribatuari, ezta bidaia egin zuten ere.

Azpimarratu beharrekoa ere bada dokumentu horiek ez dutela frogatzen aipatutako pertsonen delituzko jarrerarik. Musk, Thiel eta Bannon Donald Trump presidentearen oso gertuko jarrerengatik ziren ezagunak garaian.

AEBetako Justizia Departamentuak konpromisoa hartu zuen Epsteinekin lotutako artxiboak partekatzeko, Gobernuaren jarreraren aurrean. Izan ere, Trumpen Gobernuak uko egin zion Epsteini buruzko informazio gehiago partekatzeari, 2019an.

Jeffrey Epstein New Yorkeko pederastaren inguruko teoria guztien arabera, "bezeroen zerrenda " bat dago, eta, horretan, AEBetako pertsona boteretsuenak dira.

