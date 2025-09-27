Dokumentu berriek frogatu dute Elon Musken eta Jeffrey Epstein pederastaren arteko harremana
Kongresista demokratek argitaratutako dokumentazioaren arabera, Elon Muskek, Peter Thielek eta Steve Bannonek elkarrizketak izan zituzten Epsteinekin "uharte batera" bidai posibleak egiteko.
Kongresista demokratek aurkeztutako dokumentu berrien arabera, Elon Muskek, Steve Bannonek, eskuin muturreko estratega politikoak, eta Peter Thielek, PayPalen sortzaileetako batek, "uharte batera" bidaia egiteko elkarrizketak izan zituzten Jeffrey Epstein pederasta amerikarrarekin.
Ostiralean aurkeztutako Ordezkarien Ganberako Ikuskapen Batzordeko kideek argitaratutako dokumentazioan frogatu da, lehen aldiz, hirurek Epsteinekin duten harremana.
"Oroigarria: Elon Musk uhartera abenduaren 6an (azkenean, joango al da?)", jasotzen du demokratek aurkeztutako paperak.
Hala ere, oraindik ezin da baieztatu uharterako bidaia horiek erreferentzia egiten dioten Epstein uharte pribatuari, ezta bidaia egin zuten ere.
Azpimarratu beharrekoa ere bada dokumentu horiek ez dutela frogatzen aipatutako pertsonen delituzko jarrerarik. Musk, Thiel eta Bannon Donald Trump presidentearen oso gertuko jarrerengatik ziren ezagunak garaian.
AEBetako Justizia Departamentuak konpromisoa hartu zuen Epsteinekin lotutako artxiboak partekatzeko, Gobernuaren jarreraren aurrean. Izan ere, Trumpen Gobernuak uko egin zion Epsteini buruzko informazio gehiago partekatzeari, 2019an.
Jeffrey Epstein New Yorkeko pederastaren inguruko teoria guztien arabera, "bezeroen zerrenda " bat dago, eta, horretan, AEBetako pertsona boteretsuenak dira.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hamasek su-eten baterako "bermeak" eskatu dizkio Trumpi, Gazan bahituak askatzeko
Talde palestinarrak egindako proposamenak Gazan dauden 48 bahituetatik erdiak askatzea jasotzen du, 60 eguneko su-eten baten truke. AEBko presidenteak aste honetan jasoko du proposamen ofiziala.
AEBk bisa kenduko dio Petrori, soldadu estatubatuarrei Trumpi desobeditzeko eskatu dielako
Kolonbiako presidenteak Trumpi desobeditzeko eta etorkizunean "salbazio armada" multinazional batean parte hartzeko eskatu zien AEBko soldaduei Gazako genozidioaren aurka New Yorken egindako ekitaldi batean.
Erresuma Batuak nortasun agiri digitala sortu du legez kanpoko immigrazioa geldiarazteko asmoz
Gaur egun, herrialdeak ez du nortasun agiri nazionalik, eta herritarrak pasaportearekin, gidabaimenarekin edo bestelako egiaztagiriekin identifikatzen dira. Lan egiteko edo etxebizitza alokatzeko nahitaezkoa izango da erakustea, legez kanpoko immigrazioa eragozteko helburuarekin.
Netanyahuren esanetan, Israelek "lana amaitu behar du" Gazako Zerrendan
Israelgo lehen ministroa hitz egiten hasi denean, aretoa ia hutsik geratu da. Netanyahuk azpimarratu du ez duela Palestinako Estatua onartuko: "Erokeria da, ez dugu egingo".
Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko agindu exekutiboa sinatu du Donald Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko eskatu dio Pam Bondi fiskal nagusiari, "aplikatu beharreko faktoreak" betetzen dituzten kasu guztietan. AEBko hiriburua astintzen ari den ustezko "kontrolik gabeko krimena"ri aurre egiteko neurri bat dela adierazi du Trumpek.
'Furor' ontzia Cartagenatik abiatu da, Gazara doan ontzidiari laguntzeko asmoz
50 pertsona inguru doaz ontzian, eta, besteak beste, kanoi bat eta bi metrailadore daramatza. Aurreikuspenen arabera, lau egun beharko ditu Global Sumud Flotilla osatzen duten ontziengana iristeko.
Trump: "Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da"
Nazioarteko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela. Datorren astelehenean Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.
Lointek Gernikako presidenteak adierazi du ez dutela Israelgo talde baten aurka jokatuko
Gerardo Candinak aurreratu duenez, Bizkaiko taldeak ez ditu Elitzur Ramlaren aurkako partidak jokatuko, Gernikako klubak "Gazako genozidio basatia" gaitzesten duelako, baina zuzendaritza batzordeak hurrengo egunetan baloratuko du behin betiko erabakia.
AEBko Justiziak "testigantza faltsua eta justizia oztopatzea" egotzi dio FBIko zuzendari ohiari, Trumpen presioen ostean
Ameriketako Estatu Batuetako Justiziak karguak aurkeztu ditu James Comey FBIko zuzendari ohiaren aurka, Russiagate auzia argitzeko prozesuan lekukotza faltsua ematea eta oztopoak jartzea egotzita.