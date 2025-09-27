Trump ordena el despliegue de tropas y el uso de "fuerza total" en Portland, para hacer frente a las protestas

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha anunciado el despliegue de las tropas en el estado de Oregón, Portland, y la autorización del uso de "fuerza total". El presidente ha tomado dicha decisión con el objetivo de "proteger" la ciudad y y las instalaciones federales de inmigración (ICE), frente al "terrorismo".

"A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos", ha comunicado Trump a través de su plataforma Truth Social.

El presidente americano quiere así hacer frente a las protestas generadas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

Dichas protestas fueron originadas tras el anuncio de declarar al movimiento Antifa como grupo terrorista y el tiroteo en un centro de ICE en Dallas, Texas. Este último dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón, demócratas los dos, habían rechazado el despliegue de las tropas.