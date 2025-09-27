Ameriketako Estatu Batuak
Portlanden protestei aurre egiteko tropak hedatu eta indarra erabiliko dutela iragarri du Trumpek

Horrela, Portland hiria eta Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren (ICE) atxiloketa-zentroa "babestu" nahi ditu AEBko presidenteak.

US federal agent fires a pepper ball gun at protesters during a demonstration against US' immigration policy and forced deportations near the Broadview ICE facility.

Soldadu estatubatuar bat, Portlanden. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak Portlanden (Oregon) tropak hedatzeko agindua eman du, eta "erabateko indarra" erabiltzea baimendu. Presidenteak hiria eta immigrazio instalazio federalak "babesteko" hartu du erabakia, "terrorismoari" aurre egiteko.

"Kristi Noem Segurtasun Nazionaleko idazkariak eskatuta, Pete Hegseth Gerra idazkariari eskatu diot Portland babesteko behar diren tropa guztiak eman diezazkiola. Portland gerrak suntsituta dago, eta ICEk Antifaren eta beste terrorista nazional batzuen erasoetatik setiatuta duen edozein instalazio babestu nahi du", adierazi du Trumpek Truth Social plataforman.

Horrela, AEBko presidenteak aurre egin nahi die Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren (ICE) atxiloketa-zentro baten aurka sortutako protestei.

Protesta horiek bi arrazoirengatik sortu ziren: batetik, AEBko Gobernuak talde terrorista izendatu zuelako Antifa mugimendua, eta, bestetik, Dallasko ICE zentro batean izandako tiroketan bi pertsona etorkin hil eta beste bi zauritu zirelako.

Portlandeko alkateak eta Oregon estatuko gobernadoreak (demokratak biak) uko egin zioten tropen hedapenari.

