Portlanden protestei aurre egiteko tropak hedatu eta indarra erabiliko dutela iragarri du Trumpek
Horrela, Portland hiria eta Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren (ICE) atxiloketa-zentroa "babestu" nahi ditu AEBko presidenteak.
Donald Trump AEBko presidenteak Portlanden (Oregon) tropak hedatzeko agindua eman du, eta "erabateko indarra" erabiltzea baimendu. Presidenteak hiria eta immigrazio instalazio federalak "babesteko" hartu du erabakia, "terrorismoari" aurre egiteko.
"Kristi Noem Segurtasun Nazionaleko idazkariak eskatuta, Pete Hegseth Gerra idazkariari eskatu diot Portland babesteko behar diren tropa guztiak eman diezazkiola. Portland gerrak suntsituta dago, eta ICEk Antifaren eta beste terrorista nazional batzuen erasoetatik setiatuta duen edozein instalazio babestu nahi du", adierazi du Trumpek Truth Social plataforman.
Horrela, AEBko presidenteak aurre egin nahi die Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuaren (ICE) atxiloketa-zentro baten aurka sortutako protestei.
Protesta horiek bi arrazoirengatik sortu ziren: batetik, AEBko Gobernuak talde terrorista izendatu zuelako Antifa mugimendua, eta, bestetik, Dallasko ICE zentro batean izandako tiroketan bi pertsona etorkin hil eta beste bi zauritu zirelako.
Portlandeko alkateak eta Oregon estatuko gobernadoreak (demokratak biak) uko egin zioten tropen hedapenari.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
AEBk bisa kenduko dio Petrori, soldadu estatubatuarrei Trumpi desobeditzeko eskatu dielako
Kolonbiako presidenteak esan du erabakiak NBEren "immunitate arau guztiak" hausten dituela, eta egoitza New Yorken egotea ere kritikatu du.
Elon Musken eta Jeffrey Epstein pederastaren arteko harremana frogatzen duten dokumentuak kaleratu dituzte
Kongresista demokratek argitaratutako dokumentuen arabera, Elon Musk, Peter Thiel eta Steve Bannon "uharte batera" joateko aukeraz aritu ziren Epsteinekin.
Hamasek su-eten baterako "bermeak" eskatu dizkio Trumpi, Gazan bahituak askatzeko
Talde palestinarrak egindako proposamenak Gazan dauden 48 bahituetatik erdiak askatzea jasotzen du, 60 eguneko su-eten baten truke. AEBko presidenteak aste honetan jasoko du proposamen ofiziala.
Erresuma Batuak nortasun agiri digitala sortu du legez kanpoko immigrazioa geldiarazteko asmoz
Gaur egun, herrialdeak ez du nortasun agiri nazionalik, eta herritarrak pasaportearekin, gidabaimenarekin edo bestelako egiaztagiriekin identifikatzen dira. Lan egiteko edo etxebizitza alokatzeko nahitaezkoa izango da erakustea, legez kanpoko immigrazioa eragozteko helburuarekin.
Netanyahuren esanetan, Israelek "lana amaitu behar du" Gazako Zerrendan
Israelgo lehen ministroa hitz egiten hasi denean, aretoa ia hutsik geratu da. Netanyahuk azpimarratu du ez duela Palestinako Estatua onartuko: "Erokeria da, ez dugu egingo".
Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko agindu exekutiboa sinatu du Donald Trumpek
Donald Trump AEBko presidenteak Washington hiriburuan heriotza-zigorra berrezartzeko eskatu dio Pam Bondi fiskal nagusiari, "aplikatu beharreko faktoreak" betetzen dituzten kasu guztietan. AEBko hiriburua astintzen ari den ustezko "kontrolik gabeko krimena"ri aurre egiteko neurri bat dela adierazi du Trumpek.
'Furor' ontzia Cartagenatik abiatu da, Gazara doan ontzidiari laguntzeko asmoz
50 pertsona inguru doaz ontzian, eta, besteak beste, kanoi bat eta bi metrailadore daramatza. Aurreikuspenen arabera, lau egun beharko ditu Global Sumud Flotilla osatzen duten ontziengana iristeko.
Trump: "Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da"
Nazioarteko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela. Datorren astelehenean Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.
Lointek Gernikako presidenteak adierazi du ez dutela Israelgo talde baten aurka jokatuko
Gerardo Candinak aurreratu duenez, Bizkaiko taldeak ez ditu Elitzur Ramlaren aurkako partidak jokatuko, Gernikako klubak "Gazako genozidio basatia" gaitzesten duelako, baina zuzendaritza batzordeak hurrengo egunetan baloratuko du behin betiko erabakia.