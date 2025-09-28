El partido gobernante moldavo se impone al bloque prorruso, según primeros resultados
El gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS), partidario del rumbo europeo de Moldavia, lidera las elecciones parlamentarias con el 44 % de los votos, según los primeros resultados ofrecidos por la Comisión Electoral Central (CEC) del país, sin que se conozca aún si este resultado será suficiente para que el PAS siga en el poder.
Tras el escrutinio del 70 % de las papeletas, en segundo lugar se sitúa el opositor Bloque Electoral Patriótico, que defiende el fortalecimiento de los lazos con Moscú y obtiene el respaldo del 28 % de los electores.
Les siguen el Bloque Alternativa, con el 7,75 % de los votos, y el partido Democracia en Casa, con el 6,91 %.
Se desconoce por el momento si el partido oficialista contará con los escaños necesarios para gobernar en solitario, como ya lo hizo después de las elecciones de 2021.
Los comicios estuvieron marcados por alta participación ciudadana, dentro y fuera del país, y cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición sobre intentos de manipular el voto de los electores.
Precisamente el voto de la diáspora proeuropea de Moldavia fue clave en 2024 para sacar adelante el referéndum sobre el ingreso en la Unión Europea (UE), objetivo que Chisinau quiere cumplir para 2030.
Mientras, la oposición prorrusa aseguró que el pueblo había votado hoy por el cambio y prometió defender su elección en una manifestación convocada para mañana en la capital de Moldavia.
