Al menos 19 personas muertas y más de 20 desaparecidas en Vietnam tras el paso del tifón Bualoi

La tormenta más mortal en el país en lo que va de año ha dejado más de 80 personas heridas y más de 105.000 viviendas dañadas en más de una quincena de provincias del centro-norte de la nación, informan las autoridades locales.
Euskaraz irakurri: Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago desagertu dira Vietnamen, Bualoi tifoia igaro ostean
