El Ejército de Israel aborda los buques de la Global Sumud Flotilla
La Flotilla ha confirmado el abordaje de el 'Alma' y el 'Sirius', este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En un mensaje de Instagram afirman también que están trabajando para confirmar la seguridad de los tripulantes. El ministro de Defensa de Italia ha afirmado que la flotilla está rodeada y será trasladada a Ashdod (Israel), desde donde sus ocupantes serán expulsados.
El Ejército de Israel ha abordado este miércoles tres barcos de la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria que tiene como objetivo romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara la presencia del Ejército israelí a pocas millas náuticas de distancia.
Por el momento, la flotilla ha informado en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes han abordado al menos tres de los barcos: el 'Alma', 'Adara' y el 'Sirius'. En este último, viajan la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros diez ciudadanos españoles.
Asimismo, la iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino.
La propia Colau ha colgado un vídeo en redes sociales informando de su detención.
Hacia las 20:00 horas, el Ejército Israel ha emitido una advertencia radiofónica en la que pedían a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación. "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", ha advertido en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.
Un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) con otro mensaje, subrayando que está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.
La iniciativa humanitaria también ha denunciado cortes de comunicación con sus embarcaciones.
El Ministerio de Exteriores israelí ha informado que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, en un mensaje en X en el que muestra a la activista Greta Thunberg.
