El Ejército de Israel ha abordado este miércoles tres barcos de la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria que tiene como objetivo romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara la presencia del Ejército israelí a pocas millas náuticas de distancia.

Por el momento, la flotilla ha informado en una publicación en redes sociales que las tropas israelíes han abordado al menos tres de los barcos: el 'Alma', 'Adara' y el 'Sirius'. En este último, viajan la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros diez ciudadanos españoles.

Asimismo, la iniciativa humanitaria ha denunciado el lanzamiento de cañones de agua por parte del Ejército de Israel contra algunas de sus embarcaciones, que se encuentran a tan solo 70 millas del enclave palestino.

La propia Colau ha colgado un vídeo en redes sociales informando de su detención.