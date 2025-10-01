PALESTINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu

Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.

Global Flotillak iragarri du hainbat ontziz inguratuta daudela eta seinaleak galtzen dituztela

Itsasontzien seinalea galdu egiten da tarteka.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armada Global Sumud Flotillako hiru ontzitan sartu da asteazken honetan. Gazara laguntza humanitaria daraman 40 itsasoantziko taldeak Armadako ontzien presentzia atzeman duela iragarri eta gutxira izan da abordajea.

Oraingoz, Flotillak sare sozialetan argitaratu duenez, Israelgo tropek gutxienez hiru ontzi hartu dituzte: 'Alma', 'Adara' eta 'Sirius'. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia eta Espainiako naziotasuna duten beste hamar pertsona daude.

Era berean, ekimen humanitarioak salatu du Israelgo Armadak ur-kanoiak jaurti dituela Palestinatik 70 miliatara dauden ontzien aurka.

Colauk berak bideo bat argitaratu du sare sozialetan atxiloketaren berri emateko.

20:00ak aldera, Israelgo armadak irrati-ohartarazpen bat egin du ontzietako kideei nabigazioaren norabidea aldatzeko eskatuz, "blokeo-gune batera hurbiltzen ari" zirela ohartaraziz. "Gazari laguntza eman nahi" izanez gero, "ezarritako kanalen bidez" egiteko eskatu die eta gertatu zitekeenaren erantzule egin ditu. 

Flotillako bozeramaile batek beste mezu batekin erantzun die Israelgo Defentsa Indarrei (FDI), eta azpimarratu du gerra-krimenak egiten ari dela, besteak beste, gosea gerra-arma gisa erabiltzeagatik, eta Nazioarteko Zuzenbidea urratzen ari dela, Palestinako enklabera iristeko saiakera justifikatuz.

Ekimen humanitarioak ontziekin komunikatzeko zailtasunak izaten ari direla salatu ditu.

Israelgo Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez, Global Sumud Flotillako zenbait kide atxilotu dituzte "arazorik gabe".  Bidaiariak Israelgo portu batera eramaten ari direla jakinarazi du eta Greta Thunberg aktibista erakusten duen mezu bat argitaratu du.

Palestina Gazako Zerrenda Israel Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka

Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean

Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.

Gehiago kargatu