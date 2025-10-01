Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu
Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.
Israelgo Armada Global Sumud Flotillako hiru ontzitan sartu da asteazken honetan. Gazara laguntza humanitaria daraman 40 itsasoantziko taldeak Armadako ontzien presentzia atzeman duela iragarri eta gutxira izan da abordajea.
Oraingoz, Flotillak sare sozialetan argitaratu duenez, Israelgo tropek gutxienez hiru ontzi hartu dituzte: 'Alma', 'Adara' eta 'Sirius'. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia eta Espainiako naziotasuna duten beste hamar pertsona daude.
Era berean, ekimen humanitarioak salatu du Israelgo Armadak ur-kanoiak jaurti dituela Palestinatik 70 miliatara dauden ontzien aurka.
Colauk berak bideo bat argitaratu du sare sozialetan atxiloketaren berri emateko.
20:00ak aldera, Israelgo armadak irrati-ohartarazpen bat egin du ontzietako kideei nabigazioaren norabidea aldatzeko eskatuz, "blokeo-gune batera hurbiltzen ari" zirela ohartaraziz. "Gazari laguntza eman nahi" izanez gero, "ezarritako kanalen bidez" egiteko eskatu die eta gertatu zitekeenaren erantzule egin ditu.
Flotillako bozeramaile batek beste mezu batekin erantzun die Israelgo Defentsa Indarrei (FDI), eta azpimarratu du gerra-krimenak egiten ari dela, besteak beste, gosea gerra-arma gisa erabiltzeagatik, eta Nazioarteko Zuzenbidea urratzen ari dela, Palestinako enklabera iristeko saiakera justifikatuz.
Ekimen humanitarioak ontziekin komunikatzeko zailtasunak izaten ari direla salatu ditu.
Israelgo Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez, Global Sumud Flotillako zenbait kide atxilotu dituzte "arazorik gabe". Bidaiariak Israelgo portu batera eramaten ari direla jakinarazi du eta Greta Thunberg aktibista erakusten duen mezu bat argitaratu du.
