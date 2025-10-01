Entra en vigor una batería de aranceles de Trump, incluyendo uno del 100 % a los medicamentos

Un paquete de aranceles impuestos por Estados Unidos, en el que destaca el gravamen del 100 % a la importación de productos farmacéuticos, entra en vigor este miércoles, 1 de octubre, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los anunciase el pasado viernes.

"A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 % a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo una planta farmacéutica en Estados Unidos", señaló entonces en la red social 'Truth Social'.

En el mismo mensaje, el mandatario incidió en que las compañías que hubieran iniciado las obras o estuvieran construyendo fábricas en suelo norteamericano quedarán exentas de abonar aranceles por importar medicamentos al país.

Asimismo, Trump comunicó un recargo del 25 % a los camiones "pesados, grandes" procedentes del extranjero. El presidente afirmó que tomó dicha decisión para "proteger" a los fabricantes nacionales de dichos productos de la "competencia externa desleal" y por la buena "salud financiera" de los camioneros.

Trump informó, también, de un arancel adicional del 50 % a "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados" y de otro del 30 % para los "muebles tapizados".