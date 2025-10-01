Trumpen muga-zerga berriak, indarrean: sendagaien gainean % 100koa ezarri du
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute; atzerritik joandako kamioi handiek, % 25ekoa; eta sukaldeko altzariek, bainugeletarako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
AEBk ezarritako muga-zerga sorta bat indarrean sartu da asteazken honetan, urriak 1. Donald Trump AEBko presidenteak ostiralean iragarri zuen ezarri behar zituela.
"2025eko urriaren 1etik aurrera, % 100eko muga-zerga ezarriko dugu markako nahiz patentatutako inportatutako edozein sendagairen gainean, AEBn enpresarik ez badu eso lantegi bat eraikitzen ari ez bada behintzat", adierazi zuen orduan Truth Social sare sozialean.
Halaber, Trumpek % 25eko zerga ezarriko die atzerritik etorritako kamioi "astunei, handiei". Presidenteak adierazi zuen erabaki hori hartu zuela fabrikatzaile nazionalak produktu horien aurrean "babesteko", "kanpoko lehia bidegabearen aurrean", eta kamioilariek "finantza-egoera ona izan dezaten".
"Sukaldeko altzari, bainugelako apain-mahai eta lotutako produktu guztien gainean" % 50eko zerga gehigarria ezarri du Trumpek, eta % 30ekoa, "tapizatutako altzariei".
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.
Gutxienez 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean, 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz
Biktima gehienak Bogon izan dira, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako gune batean.
Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea
AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.
Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago agertu barik daude Vietnamen, 'Bualoi' tifoiaren ondorioz
Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu, eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde-iparraldeko hamabost probintziatan baino gehiagotan, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana
X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Palestinako Estatua ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrenda desmilitarizatzea eta etorkizunean Palestinako Estatua negoziatzeko aukera".
Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Laguntza humanitarioa duen itsasontziak 12 pertsona ditu barruan, eta horien artean dago Greta Thunberg aktibista, zeinak nazioarteko laguntza eskatu duen X. zenbakian eskegitako bideo batean.
Iranek Israeli erantzun dio Tel Avivera eta Jerusalemera dozenaka misil botata
Israelgo Armadak "eremu babestuetan" egoteko gomendatu die herritarrei, Iranen kontraerasoaren aurrean "beste abisu bat eman arte". "Defentsa sistemak mehatxua geldiarazteko lanean ari dira", adierazi du sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
Albiste izango da: Trumpen plana Gazarako, Bernedoko udalekuak eta BBVA-Sabadell eskaintza publikoa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Nazioartean babes zabala eman diote Trumpek Gazarako duen planari
Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.