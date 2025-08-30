GERRA KOMERTZIALA
AEBko apelazio auzitegi batek legez kanpokotzat jo ditu Trumpen muga-zergak, baina indarrean jarraitzen dute

Trumpen muga-zergek jaso duten bigarren kolpe judiziala da, eta berretsi egiten du New Yorkeko merkataritza auzitegi batek maiatzean emandako epaia.

Los magistrados mantienen las medidas cautelares impuestas para "limitar la cultura empresarial" de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.
Trump, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Amerikako Estatu Batuetako apelazio auzitegi federal batek ostiral honetan ebatzi duenez, Donald Trump presidenteak ez zuen muga-zergak ezartzeko lege eskubiderik, eta legez kanpokoak dira herrialde gehienei ezarritakoak. Dena den, neurriak indarrean jarraitzen du, Gobernuaren helegitearen zain.

Trumpen muga-zergen politikak indarrean jarraituko du urriaren erdira arte, Justizia Gorte Gorenean helegitea aurkezteko aukera duelako Trumpen Gobernuak.

Presidenteak Truth Social bere sare sozialean aurreratu du helegitea aurkeztuko duela: "MUGA-ZERGA GUZTIAK INDARREAN DAUDE! Gaur, apelazio-gorte alderdikoi batek oker esan du gure muga-zergak ezabatu beharko liratekeela, baina badakite Amerikako Estatu Batuek irabaziko dutela azkenean".

Hala ere, gaurko epaia Trumpen muga-zergen aurkako bigarren kolpe judiziala izan da, eta berretsi egiten du New Yorkeko merkataritza auzitegi batek maiatzean emandako epaia.

Erabakiak baieztatu egin du Trumpek "gehiegikeriaz" jokatu zuela, 1977ko lege bat, Nazioarteko Larrialdietarako Botere Ekonomikoen Legea (IEEPA), muga-zergak ezartzeko erabili zuenean. Legea larrialdi kasuetan bakarrik erabiltzeko sortu zen, epaiaren argudioaren arabera.

Trumpek aipatutako legearen arabera aplikatu zituen muga-zergak barne hartzen  ditu ebazpenak, Txina, Kanada eta Mexikoren aurka aplikatutako muga-zerga polemiko eta gogorrenak barne. Gainera, presidenteak azken hilabetean onartu dituen tasak ere sartzen dira, Indiari ezarritakoak barne.

Auzitegiak emandako epaitik kanpo geratzen dira Trumpek ibilgailuei, altzairuari eta inportatutako beste ondasun batzuei ezarritakoak, horiek beste lege bat baliatuta onartu zirelako.

