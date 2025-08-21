Europar Batasunak akordio formala itxi du AEBekin % 15eko muga-zerga orokorrerako
Automobilei muga-zergak murrizteko, baldintza da AEBko nekazaritza-produktu eta elikagaiei zergak kentzea.
Europar Batasunak (EB) ostegun honetan itxi du Estatu Batuekin sinatutako akordio formala; horren arabera, esportazioei % 15eko gehieneko muga-zerga orokorra ezarriko zaie. Hitzarmen hori farmaziako eta erdieroaleetako sektoreei ere aplikatuko zaie, baina ibilgailuen kasuan, egungo % 27,5etik jaistea nekazaritzako produktuak eta elikagai estatubatuarrak eskuratzearen baldintzapean dago.
Kontuak horrela, bi blokeek ohar bateratu batean utzi dute Eskozian duela hiru aste Ursula von der Leyen EBko presidenteak eta Donald Trump AEBko presidenteak lortutako akordio politikoa. Testuak, legez loteslea ez bada ere, akordioaren nondik norakoak zehazten ditu, eta Washingtonen eta Bruselaren arteko merkataritza-politikarako bide-orritzat hartzen da.
Europar Batasuneko presidenteak uste du akordioak indartu egiten dituela Atlantikoaz gaindiko harremanak, eta enpresei eta kontsumitzaileei "aurreikusteko aukera" ematen diela, "munduko merkataritza-elkarte handienari" egonkortasun handiagoa emateaz gain.
"Akordio estrategiko oso garrantzitsua da. Bete-betean babesten dugu eta betetzeko konpromisoa hartzen dugu. Argi eta garbi esango dut: alternatibak, muga-zerga oso altuak dituen gerra komertzialak eta gaiztotze politikoak, ez dio inori mesederik egiten", adierazi du Maros Sefcovic Merkataritza komisarioak, Europar Batasuneko hiriburutik emandako prentsaurrekoan.
Automobilgintzaren sektorearen kasuan, Europako autoek eta osagaiek orain arte % 27,5ean zeuden kargak jaitsiko dituzte, eta % 15eko aterkipean geratuko dira. Neurri hori Washingtonek baldintzatuta du, EBk lehentasunezko sarbidea eman diezaion bere merkatuari, AEBko arrantza- eta nekazaritza-produktuei (fruitu lehorrak, esnekiak, fruta eta barazki fresko eta prozesatuak, elikagai prozesatuak, ereiteko haziak, soja-olioa eta txerri-okela eta bisontea barne) muga-zergak kenduz.
Sefcovicek azaldu duenez, Europar Batasuneko zerbitzuak hilabete honetan bertan ari dira lanean proposamen legegileak aurkezteko. Hori dela eta, Europako Gobernuak esan du Washingtonen bermea duela % 15eko muga-zergak autoen gainean abuztuaren 1etik aurrera atzeraeraginezko izaerarekin aplikatuko direla.
Era berean, Bruselak Trumpen Administrazioaren konpromisoa lortu du: produktu farmazeutikoek, erdieroaleek eta egurrak ez dute % 15etik gorako tarifarik jasoko. Horrela, ziurtatzen da gehieneko kopuru hori sektore horiei ere aplikatuko zaiela, gaur egun AEBko Merkataritza Departamentuaren ikerketen pean.
Ardo eta edari destilatuak, zerrendatik kanpo
Zero muga-zergak edo oso txikiak, % 2,5ekoak, irailetik aurrera erabilgarri ez dauden baliabide naturalei aplikatuko zaizkie, hala nola kortxoa, aireontzi eta aireontzi-pieza guztiak, sendagai generikoak eta horien osagaiak.
Europako ardoa eta edari destilatuak, oraingoz, komunikatu bateratuan jasotako produktu onuradunen zerrendatik kanpo geratzen dira, nahiz eta Europak produktu horientzako tratu ona lortu nahi zuen. Nolanahi ere, EBk eta AEBk sektore eta produktu gehiago negoziatzen jarraituko dute, gutxieneko muga-zergen zerrenda hori handitzeko, edari alkoholdunak barne.
Altzairuari, aluminioari eta haren produktu eratorriei dagokienez, komunikatu bateratuak europar eta estatubatuarrek lehentasunezko tratuarekin kopuru jakin bat merkaturatzeko kuota-sistema bat abian jartzeko lankidetzan aritzeko duten asmoa sendotzen du, nahiz eta idatzizko akordioak ez duen mekanismo horri buruzko xehetasun gehiagorik ematen.
Estatu Batuetako inbertsioei buruzko konpromiso ez-loteslea
Eztabaida gehien sortu zuten beste elementuetako bat dira AEBko energiaren Europako erosketak (750.000 milioi dolar), zehazki petrolio gordina, gas likidotua eta energia nuklearra; baita AEBko ekonomian 600.000 milioi dolarreko inbertsioak ere.
Akordio formalak puntu horiek ere barne hartzen ditu, baina Europako hizkeran dago jasota, hau da, erosketei eta inbertsioei buruzko "asmoei" eta "itxaropenei" buruz hitz egiten du. Izan ere, Bruselak azpimarratu du zifrak ez direla inola ere lotesleak.
Von der Leyenekin akordio politikoa itxi eta astebetera, Trumpek mehatxu egin zuen Europako produktu guztien muga-zergak % 35era igoko zituela, blokeak adostutako inbertsioak betetzen ez bazituen.
Estatu Batuei material militarra erosteari dagokionez, komunikatuak soilik aipatzen du EBk AEBko ekipo militarren erosketa nabarmen handitzeko asmoa, zifrarik eskaini gabe, baina behin eta berriz azpimarratzen du lehentasun partekatua duela Defentsa arloko lankidetza industrial transatlantikoan sakontzeko.
AEBk Bruselaren kontzesioak lortu ditu, hala nola mugako karbonoa doitzeko mekanismoaren inplementazioa malgutzea edo enpresa-jasangarritasunaren arloan behar bezalako arretari buruzko legeak berrikustea, "merkataritza transatlantikoari bidegabeko murrizketak" ezartzen ez dizkiotela bermatzeko.
Zerbitzu digitalen araudiari dagokionez, Europako Merkataritza arduradunak defendatu du gai horiek negoziazio-mahaitik kanpo geratu zirela. "Oso argi utzi dugu guretzat autonomia arautzailea guztiz garrantzitsua dela", azpimarratu du.
