La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en "zona de riesgo"

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha afirmado este miércoles que "varios barcos no identificados" se han aproximado a varias embarcaciones de la misión y ya se han alejado, mientras continúa su acercamiento a la Franja de Gaza, aislada por el bloqueo naval impuesto por Israel, tras haber entrado en la "zona de riesgo" donde las anteriores misiones fueron interceptadas.

"Varios barcos no identificados se han acercado a algunas embarcaciones de la flotilla, algunas de las cuales tenían las luces apagadas", ha alertado a través de su canal de Telegram. "Los participantes activaron los protocolos de seguridad en previsión de una posible interceptación", ha agregado, apuntando a que "los barcos ya se han alejado de la flotilla".

Tras ello, la misión ha comunicado que continúa su avance marítimo hacia la Franja, situándose a una distancia de 120 millas náuticas y "cerca de la zona donde se produjeron las interceptaciones y/o ataques a flotillas anteriores", que, como ésta, trataban de romper el bloqueo naval israelí y entregar ayuda humanitaria.

Varios barcos de la flotilla están emitiendo en directo a través de la red social X: