Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.
Global Sumud Flotillak (GSF) adierazi duenez, "identifikatu gabeko zenbait itsasontzi" misioko zenbait ontzitei hurbildu zaizkie, eta dagoeneko urrundu dira, Gazako Zerrendara hurbiltzen jarraitzen duten bitartean. Aurreko misioak atzeman zituzten "arrisku eremuan" sartu dira.
"Identifikatu gabeko ontzi batzuk flotillako ontzi batzuetara hurbildu dira, eta horietako batzuek argiak itzalita zituzten", ohartarazi du Telegramen. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu zituzten, balizko geldialdia aurreikusita", gaineratu du.
Misioak jakinarazi du aurrera jarraitzen duela Zerrendarantz, handik 120 itsas miliatara baitaude. "Aurrekoetan flotillen kontrako erasoak gertatu ziren gunetik gertu" daudela adierazi dute.
Flotillan dauden ontzietako batzuk zuzenean emititzen ari dira X sare sozialean:
Thiago Avila ekintzaile brasildarrak eta Sumudeko zuzendaritza batzordeko kideak adierazi duenez, ontzi militar israeldar batek flotillako bi itsasontziren komunikazio sistemak eten ditu.
"Israelgo ontzi militar bat gure itsasontziekin gurutzatu da gu beldurtzen, gure komunikazio-sistemak kaltetzen eta ALMA eta SIRIUS itsasontzi nagusien inguruan maniobra oso arriskutsuak egiten", idatzi du Avilak sare sozialetan argitaratutako argitalpen batean.
Bi ordu lehenago, GSFk "alerta maximoa" ezarri zuen, "flotillaren gaineko droneen jarduera" areagotu egin zela antzeman ostean. "Zenbait txostenen arabera, litekeena da datozen orduetan hainbat gertakari gertatzea", adierazi dute xehetasun gehiagorik eman gabe.
Hala eta guztiz ere, Rima Hassan Frantziako eurodiputatu franko-palestinarrak, misioan parte hartzen ari denak, adierazi du "ziurrenik gaur goizean" atzemango dutela, "bi ontzi militar (...) ordu gutxira" daudela aipatuta.
Aitzitik, flotillak ohartarazi duenez, Espainiako Armadaren fragatak "nabigatzen jarraitzen du" bere gehienezko abiaduraren erdira, eta, beraz, asteazken eguerdira arte ez da flotillan izango, "kasurik onenean".
Hala eta guztiz ere, ontzia irrati operatiboan dagoen arren, Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu dio ontzidiari, egungo egoeran, "bazterketa-eremuan ez sartzeko, bere segurtasuna arrisku larrian jarriko lukeelako", Moncloako iturriek baieztatu dutenez.
Era berean, erakundeak kritikatu du Italiako Gobernuak jakinarazi diela bere fragatak "laster" irratiz dei bat egingo diela parte-hartzaileei "nabigazioa uzteko eta kostaldera itzultzeko aukera" eskainiz, eta flotillak "misio humanitario baketsu bat desmoralizatzeko eta hausteko saiakera" gisa aurkeztu du.
Bestalde, Emma Fourreau Frantzia Intsumisoko eurodiputatuak plataforma berean argazki bat argitaratu du flotillako ontzietako batean, mezu honekin: "indartsuena, ugariena", misio honetan parte hartu duten itsasontzi kopuru handiagoaren aurrean, aurreko biekin alderatuta; 'Handala' eta 'Madleen' ontziak dira protagonista bakarrak, eta, hain zuzen ere, Thiago Avila aktibista brasildarra zegoen bertan, Fourreauren irudian ageri zena, misio berri horretan sartu ondoren.
"Blokeoa hautsiko dugu. Herri palestinarraren ondoan borrokatuko gara genozidioa amaitu eta justizia egin arte", agindu du Europar Batasuneko parlamentariak, ordu batzuk lehenago Donald Trump AEBko presidenteak Gazako gerrari amaiera emateko egindako plana kritikatu ostean.
Eurodiputatuak kritikatu duenez, "hemen gauzak guztiz alderantziz egiten dira", blokeoa kentzeko, laguntza humanitarioa sartzeko eta "Israelgo Armada Zerrendatik erretiratzeko" eskatuz.
"Ez dago hitz bat ere genozidioari buruz, hitz bat ere ez Israelen hedapenari eta kolonizazioari buruz, hitz bat ere ez Zisjordaniako kolonoen gehiegikeriei buruz, ezta hitz bat ere auzi honen benetako arazo politikoari buruz", kritikatu du Fourreauk. Horren ondorioz, "ezin izango da bakerik eta justiziarik egon herri palestinarrarentzat, ezta bi herrien arteko elkarbizitzarik ere, gai horiek jorratzen eta konpontzen ez diren bitartean".
