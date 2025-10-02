SOLIDARIDAD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Miles de personas protestan en Roma y otras ciudades por la interceptación de la Flotilla

En el centro de la capital italiana la manifestación ha congregado a unas 10.000 personas, según recogen los medios locales. El principal sindicato del país, la CGIL, ha convocado para este viernes una huelga general en contra de "la agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos".

TURIN (Italy), 01/10/2025.- People take part in a protest in support of the Palestinian people and the Global Sumud Flotilla (GSF) after the Israeli navy has begun to intercept boats from the GSF, in Turin, Italy, 01 October 2025. The Global Sumud Flotilla, an international maritime initiative that began sailing in August 2025 en route to the Gaza Strip, aims to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid to Gaza. (Protestas, Italia) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Protestas en Italia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Milaka pertsonak protesta egin dute Erroman eta beste hiri batzuetan Flotilla atzeman dutelako
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas se han manifestado en Roma y en otras ciudades de Italia para protestar contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel.

En el centro de la capital italiana la manifestación ha congregado a unas 10.000 personas, según recogen los medios locales.

Los manifestantes empezaron a congregarse en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Termini, acordonada por parte de las fuerzas del orden, y después procedieron hacia el centro con intención de llegar al Palacio Chigi, sede del Gobierno.

Las protestas también se han sucedido en otras ciudades como Nápoles (sur), donde algunos activistas irrumpieron en su estación de tren, en Milán (norte) o en Turín (norte), donde buscan ocupar el edificio universitario de 'Palazzo Nuovo', según las mismas fuentes.

Además, el principal sindicato del país, la CGIL, ha convocado para este viernes una huelga general en contra de "la agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos" por considerarlo "un hecho de extrema gravedad".

El sindicato de base USB también se ha sumado a la huelga: "Israel ataca el derecho internacional. Es el momento de bloquearlo todo", ha escrito en sus redes sociales.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha avanzado que valora la posibilidad de limitar la huelga porque "no se ajusta a los casos que lo justificarían", según un comunicado.

ROME (Italy), 02/10/2025.- People shout 'general strike, let's block everything' as they take part in a demonstration in support of the Palestinian people and the Global Sumud Flotilla (GSF) in Rome, Italy, 01 October 2025. The Global Sumud Flotilla, an international maritime initiative that began sailing in August 2025 en route to the Gaza Strip, aims to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid to Gaza. (Protestas, Italia, Roma) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO
Franja de Gaza Italia Internacional

Más noticias sobre internacional

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel intercepta parte de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza y detiene a 200 personas en aguas internacionales

El Ejército israelí ha paralizado al menos 20 de las 42 embarcaciones que navegaban hacia Gaza con ayuda humanitaria. La operación, realizada en aguas internacionales, contraviene el derecho internacional, según denuncian desde la flotilla. Alrededor de 20 barcos continúan la travesía bajo estrecha vigilancia y entre protestas en diferentes países y universidades.

Global Flotillak iragarri du hainbat ontziz inguratuta daudela eta seinaleak galtzen dituztela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ejército de Israel aborda varios buques de la Global Sumud Flotilla

La Flotilla ha confirmado el abordaje de, al menos, el 'Alma' y el 'Sirius', este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En un mensaje de Instagram afirman también que están trabajando para confirmar la seguridad de los tripulantes. El ministro de Defensa de Italia ha afirmado que la flotilla está rodeada y será trasladada a Ashdod (Israel), desde donde sus ocupantes serán expulsados. 

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cierran el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos y varios incidentes ocurridos en la ciudad

El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20 de septiembre, ha quedado hoy cerrado por "una alerta de explosivos verificada".  Tras un incendio que afectaba una casa y a varios coches, la policía ha encontrado un cadáver "relacionado con el incidente".  Según el alcalde de Múnich,  también hay una carta que "hay que tomarse en serio en vista del Oktorbefest". 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en "zona de riesgo"

Se trata de la zona donde las anteriores misiones fueron interceptadas, a unas 120 millas náuticas de la Franja. "Los participantes han activado los protocolos de seguridad en previsión de una posible interceptación", han destacado. El Gobierno español ha recomendado a la flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión porque el buque de salvamento marítimo no podrá acceder a ella.

Cargar más