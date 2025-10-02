ELKARTASUNA
Milaka pertsona kalera irten dira Erroman eta beste hiri batzuetan Flotilla atzeman dutelako

Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, bertako hedabideen arabera. Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "herritar italiarrak zeramatzaten zibilen ontzien aurkako erasoaren aurka".

TURIN (Italy), 01/10/2025.- People take part in a protest in support of the Palestinian people and the Global Sumud Flotilla (GSF) after the Israeli navy has begun to intercept boats from the GSF, in Turin, Italy, 01 October 2025. The Global Sumud Flotilla, an international maritime initiative that began sailing in August 2025 en route to the Gaza Strip, aims to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid to Gaza. (Protestas, Italia) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Protestak Italian. Argazkia: EFE
Milaka pertsonak manifestazioa egin dute Erroman eta Italiako beste hiri batzuetan, Sumud Flotilla Globalaren atzematearen aurka protesta egiteko.

Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, bertako hedabideek jaso dutenez.

Manifestariak Terminiko tren geltokiaren inguruan biltzen hasi ziren, poliziak inguratuta, eta ondoren erdigunera abiatu ziren Chigi Jauregira, Gobernuaren egoitzara, iristeko asmoz.

Protestak beste hiri batzuetan ere izan dira, hala nola Napolin (hegoaldean), ekintzaile batzuk tren-geltokian sartu direnean, Milanen (iparraldean) edo Turinen (iparraldean), non Palazzo Nuovoko unibertsitate-eraikina okupatu nahi zuten, aipatu iturrien arabera.

Gainera, Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "italiar herritarrak zeramatzaten zibilen ontzien aurkako erasoa" salatzeko, "oso larria" delakoan.

USB oinarrizko sindikatuak ere bat egin du grebarekin: "Israelek nazioarteko zuzenbideari eraso egiten dio, dena blokeatzeko unea da", idatzi du bere sare sozialetan.

Matteo Salvini Azpiegitura eta Garraio ministroak aurreratu duenez, greba mugatzeko aukera aztertzen ari da, "ez datorrelako bat hori justifikatuko luketen kasuekin".

ROME (Italy), 02/10/2025.- People shout 'general strike, let's block everything' as they take part in a demonstration in support of the Palestinian people and the Global Sumud Flotilla (GSF) in Rome, Italy, 01 October 2025. The Global Sumud Flotilla, an international maritime initiative that began sailing in August 2025 en route to the Gaza Strip, aims to break the Israeli blockade and deliver humanitarian aid to Gaza. (Protestas, Italia, Roma) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO
Israelek Sumud flotillaren hainbat itsasontzi atzeman ditu Gazara bidean eta 200 pertsona atxilotu ditu nazioarteko uretan

Israelgo Armadak Gazara laguntza humanitarioarekin zihoazen 42 ontzietatik 13 geldiarazi ditu. Nazioarteko uretan egindako operazioak nazioarteko zuzenbidea urratzen du, Flotillako iturrien arabera salatu dutenez. Hogeita hamar itsasontzik zeharkaldia jarraitzen dute, zaintza estupean. Gainera, protestak egongo dira hainbat herrialde eta unibertsitatetan.

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka

Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean

Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.

