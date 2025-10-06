Gaza
Una nueva flotilla se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza

Flotilla de la Libertad. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Ontzidi berria Gazatik 350 kilometrora dago

La Flotilla de la Libertad está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania y por el "Conscience", un barco que ya fue atacado a principios de mayo en aguas internacionales frente a las costas de Malta y que, tras someterse a un proceso de reparaciones, zarpó el día 30 desde el puerto de Otranto.

