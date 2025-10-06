Lecornu: "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar

DIMISIÓN
El primer ministro saliente ha afirmado en Matignon (sede del gobierno) que había "intentado construir una vía (...) en temas que anteriormente habían estado bloqueados", como el seguro de desempleo y la seguridad social, para "reinstaurar la gestión conjunta" y "construir una hoja de ruta" para sacar al país de la crisis.
PARIS (France), 06/10/2025.- French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu leaves after delivering a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 06 October 2025. Lecornu presented his resignation to the French president on 06 October, shortly after his cabinet was unveiled and nearly a month after being appointed as prime minister. (Francia) EFE/EPA/STEPHANE MAHE / POOL MAXPPP OUT
Euskaraz irakurri: Lecornu: "Ezin da lehen ministro izan gobernatzeko baldintzak betetzen ez direnean"
El primer ministro dimisionario francés, Sébastien Lecornu, ha manifestado que "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar, en una declaración pública para explicar las razones que le han llevado a renunciar al puesto pocas horas después de nombrar su gabinete.

El primer ministro saliente ha afirmado en Matignon (sede del gobierno) que había "intentado construir una vía (...) en temas que anteriormente habían estado bloqueados", como el seguro de desempleo y la seguridad social, para "reinstaurar la gestión conjunta" y "construir una hoja de ruta" para sacar al país de la crisis.

