Lecornu: "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar

El primer ministro dimisionario francés, Sébastien Lecornu, ha manifestado que "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar, en una declaración pública para explicar las razones que le han llevado a renunciar al puesto pocas horas después de nombrar su gabinete.

El primer ministro saliente ha afirmado en Matignon (sede del gobierno) que había "intentado construir una vía (...) en temas que anteriormente habían estado bloqueados", como el seguro de desempleo y la seguridad social, para "reinstaurar la gestión conjunta" y "construir una hoja de ruta" para sacar al país de la crisis.

Avance.