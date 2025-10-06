Lecornu: "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar
El primer ministro dimisionario francés, Sébastien Lecornu, ha manifestado que "no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones" para gobernar, en una declaración pública para explicar las razones que le han llevado a renunciar al puesto pocas horas después de nombrar su gabinete.
El primer ministro saliente ha afirmado en Matignon (sede del gobierno) que había "intentado construir una vía (...) en temas que anteriormente habían estado bloqueados", como el seguro de desempleo y la seguridad social, para "reinstaurar la gestión conjunta" y "construir una hoja de ruta" para sacar al país de la crisis.
Avance.
Más noticias sobre internacional
Arranca un nuevo intento para avanzar hacia la paz en Gaza, con la propuesta de Trump como punto de partida
Las delegaciones de Israel y Hamás, junto con las partes mediadioras (Estados Unidos y Qatar) van llegando ya a Egipto, donde se prevé que en las próximas horas se inicien las conversaciones. Mientras, en Gaza, ha transcurrido la primera madrugada sin víctimas mortales desde marzo.
Lecornu presenta su dimisión a Macron pocas horas después del nombramiento de su Gobierno
En un breve comunicado, el Elíseo ha indicado que Macron ha aceptado la dimisión que le ha presentado Lecornu, lo que abre las puertas a diferentes escenarios, incluida la convocatoria de elecciones anticipadas.
Miles de montañeros se quedan atrapados en el Everest tras una enorme tormenta de nieve
Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve. La tormenta sorprendió en la noche del sábado a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest. Decenas de tiendas fueron derrumbadas y el viento impidió el acceso de helicópteros para el rescate de los montañeros.
Será noticia: Negociaciones de paz entre Israel y Hamás, 100 años del Aquarium y arranca la vacunación de la gripe
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los activistas de la flotilla denuncian malos tratos de Israel: "Una situación de intentar humillarnos y vejarnos"
Preguntados por si han llegado a temer por su vida, un activista ha respondido que él "personalmente sí": "Ha habido momentos que he pensado, aquí es donde me matan".
Llegada de 21 activistas de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Barajas
Se trata de 21 personas de nacionalidad española, que han denunciado "malos tratos" por parte de Israel durante la detención. Los cuatro activistas vascos siguen presos, al renunciar a firmar su autoinculpación.
Negociadores de Israel y Hamás abordarán este lunes en Egipto el plan propuesto por Trump
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado ya la salida de una delegación hacia el país africano, encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer.
21 activistas de la Global Sumud Flotilla de nacionalidad española llegan a Madrid
Ningún ciudadano de Euskal Herria está entre esas 21 personas del Movimiento Global por Gaza. Así, los ciudadanos vascos, que no han firmado la autoinculpación, se encuentran junto con las 24 personas de nacionalidad española retenidas en la cárcel de Saharonim.
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos y golpea con dureza Zaporiyia y Leópolis
Rusia ha atacado este sábado por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y ha golpeado con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde ha fallecido al menos una persona, y la región occidental de Leópolis, donde han muerto al menos cuatro personas y parte de la ciudad se ha quedado sin electricidad.