DIMISIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lecornu: "Ezin naiz lehen ministro izan gobernatzeko baldintzak betetzen ez direnean"

Lehen ministro ohiak Matignonen (gobernuaren egoitza) adierazi duenez, "bide bat eraikitzen" saiatu da "aurretik blokeatuta egon diren gaietan", hala nola langabezia-aseguruan eta gizarte-segurantzan, "kudeaketa bateratua berrezartzeko" eta herrialdea krisitik ateratzeko "bide-orri bat eraikitzeko".

PARIS (France), 06/10/2025.- French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu leaves after delivering a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 06 October 2025. Lecornu presented his resignation to the French president on 06 October, shortly after his cabinet was unveiled and nearly a month after being appointed as prime minister. (Francia) EFE/EPA/STEPHANE MAHE / POOL MAXPPP OUT
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak bere kabinetea izendatu eta ordu gutxira karguari uko egiteko arrazoiak azaldu ditu adierazpen publiko batean. "Ezin da lehen ministro izan gobernatzeko baldintzak betetzen ez direnean", azaldu du.

Lehen ministro ohiak Matignonen (gobernuaren egoitzan) adierazi duenez, "bide bat eraikitzen" saiatu da "aurretik blokeatuta egon diren gaietan", hala nola langabezia-aseguruan eta gizarte-segurantzan, "kudeaketa bateratua berrezartzeko" eta herrialdea krisitik ateratzeko "bide-orri bat eraikitzeko".

Aurrerapena.

Frantzia Frantziako Gobernua Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka mendizale harrapatuta daude Everesten, elur-ekaitz handi baten ondorioz

Dagoeneko, 350 pertsona inguru atera dituzte; altitude handiko eremuetan bilaketa-lanekin jarraitzen dute. Elurra pilatu da eta bideak itxita behar izan dituzte. Ekaitzaren ondorioz ehunka mendizale ezin atera geratu ziren larunbat gauean itsas mailatik 4.200 metrora dagoen Gama haranean. Dozenaka denda erori ziren eta haizearen ondorioz helikopteroek ezin izan zuten erreskaterik egin. 

Gehiago kargatu