Macron da un plazo de dos días a Lecornu para formar Gobierno

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha comunicado que le dará una segunda oportunidad al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para formar Gobierno. Según ha explicado Gobierno francés, el ministro tendrá hasta este miércoles para negociar "una plataforma de acción" que le de estabilidad al país.

“El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país", ha explicado el Palacio del Eliseo.

Por su parte, Lecornu, que había dímitido este lunes por la mañana, ha comunicado que acepta la propuesta del presidente.

Una vez terminadas las negociaciones, Lecornu tendrá que presentar si es posible formar gobierno a Macron "el miércoles por la noche".