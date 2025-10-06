Macronek bi eguneko epea eman dio Lecornuri Gobernua osatzeko
Frantziako presidenteak azaldu duenez, lehen ministro berriak asteazkenera arte izango du "ekintza plataforma bat" negoziatzeko.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Gobernua osatzeko bigarren aukera bat eman dio Sebastien Lecornu lehen ministro berriari. Frantziako Gobernuak azaldu duenez, ministroak asteazken honetara arte izango du herrialdeari egonkortasuna emango dion "ekintza plataforma bat" negoziatzeko.
"Errepublikako presidenteak Sebastien Lecornu karguaren jarraipenaz arduratzen den lehen ministro kargugabetuaren esku utzi du azken negoziazioak asteazken gauera arte egiteko ardura, herrialdearentzat ekintza eta egonkortasun plataforma bat zehazteko", azaldu du Eliseo Jauregiak.
Lecornuk, bere partez, X sare sozialaren bitartez jakinarazi du onartu duela presidentearen proposamena
Behin negoziazioak amaituta, Lecornuk Gobernua osatzea posible den ala ez aurkeztu beharko dio "asteazken gauean" Emmanuel Macroni.
Flotillako euskal ekintzaileek Israel utzi dute
Lau euskal ekintzaileak Atenasen daude, eta bertatik hegaldia hartuko dute Bilborako noranzkoan. Astelehen honetan, 23:14ak aldera, Bizkaiko hiriburuan lurreratzea espero da.
Ontzidi berria Gazatik 350 kilometrora dago
Askatasunaren Ontzidia irailaren 27an Cataniatik abiatu ziren zortzi belaontzik eta "Conscience" ontziak osatzen dute. Azken honi maiatzaren hasieran eraso egin zioten nazioarteko uretan, Malta parean. Konponketa lanak amaitu ondoren Otrantoko portutik isasoratu zen irailaren 30ean.
2025eko Medikuntzako Nobel saria irabazi dute Brunkowek, Ramsdellek eta Sakaguchik, tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi saritu dituzte immunitate-sistemaren segurtasun-guardiak (T zelula erregulatzaileak) identifikatzeagatik. Zelula immunitarioek gure organismoari eraso egitea saihesten dute horiek, hortaz, denborarekin, gaixotasun autoimmuneak artatu eta sendatu ahal izatea espero dute.
Lecornu: "Ezin naiz lehen ministro izan gobernatzeko baldintzak betetzen ez direnean"
Lehen ministro ohiak Matignonen (gobernuaren egoitza) adierazi duenez, "bide bat eraikitzen" saiatu da "aurretik blokeatuta egon diren gaietan", hala nola langabezia-aseguruan eta gizarte-segurantzan, "kudeaketa bateratua berrezartzeko" eta herrialdea krisitik ateratzeko "bide-orri bat eraikitzeko".
Gazan bakea lortzeko beste saiakera bat hastear, Trumpen proposamena abiapuntu hartuta
Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak nahiz bitartekariak (AEB eta Qatar), Egiptora iristen ari dira dagoeneko, datozen orduotan hastea espero den negoziazioetan parte hartzeko. Bitartean, Gazan, martxotik aurrenekoz, ez da eraso hilgarririk izan gauez.
Lecornuk dimisioa eman du, Gobernua izendatu eta ordu gutxira
Ohar labur batean, Eliseoak adierazi du Macronek onartu egin duela Lecornuk aurkeztutako dimisioa; horrek ateak irekitzen dizkie hainbat aukerari, tartean hauteskundeak aurreratzea.
Milaka mendizale harrapatuta daude Everesten, elur-ekaitz handi baten ondorioz
Dagoeneko, 350 pertsona inguru atera dituzte; altitude handiko eremuetan bilaketa-lanekin jarraitzen dute. Elurra pilatu da eta bideak itxita behar izan dituzte. Ekaitzaren ondorioz ehunka mendizale ezin atera geratu ziren larunbat gauean itsas mailatik 4.200 metrora dagoen Gama haranean. Dozenaka denda erori ziren eta haizearen ondorioz helikopteroek ezin izan zuten erreskaterik egin.
Flotillako ekintzaileek Israelen tratu txarrak salatu dituzte: "Gu makurrarazten eta iraintzen saiatu dira"
Hilko ote zuten pentsatu zuten galdetuta, aktibista batek erantzun du baietz: "Momentu batzuetan zera pentsatu dut, bertan hil egin behar nindutela".