Macronek bi eguneko epea eman dio Lecornuri Gobernua osatzeko

Frantziako presidenteak azaldu duenez, lehen ministro berriak asteazkenera arte izango du "ekintza plataforma bat" negoziatzeko.

Emmanuel Macron. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Gobernua osatzeko bigarren aukera bat eman dio Sebastien Lecornu lehen ministro berriari. Frantziako Gobernuak azaldu duenez, ministroak asteazken honetara arte izango du herrialdeari egonkortasuna emango dion "ekintza plataforma bat" negoziatzeko.

"Errepublikako presidenteak Sebastien Lecornu karguaren jarraipenaz arduratzen den lehen ministro kargugabetuaren esku utzi du azken negoziazioak asteazken gauera arte egiteko ardura, herrialdearentzat ekintza eta egonkortasun plataforma bat zehazteko", azaldu du Eliseo Jauregiak.

"Errepublikako presidenteak Sebastien Lecornuren esku utzi du azken negoziazioak asteazken gauera arte egiteko ardura, herrialdearentzat ekintza eta egonkortze plataforma bat sortzeko", azaldu du Eliseoko Jauregiak.

Lecornuk, bere partez, X sare sozialaren bitartez jakinarazi du onartu duela presidentearen proposamena

Behin negoziazioak amaituta, Lecornuk Gobernua osatzea posible den ala ez aurkeztu beharko dio "asteazken gauean" Emmanuel Macroni. 

Lecornuk dimisioa aurkeztu dio Macroni, Gobernua izendatu eta ordu gutxira
