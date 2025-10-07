Trump tilda a Greta Thunberg de “alborotadora” y ella le pide, con ironía, consejos sobre control de ira

La activista climática Greta Thunberg ha respondido con ironía a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la calificó de “alborotadora” y aseguró que “debería ver a un médico” por sus supuestos problemas de ira.

“Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece”, ha escrito Thunberg en su cuenta de Instagram.

Trump ha realizado estas declaraciones en el Despacho Oval, donde, al ser preguntado por la detención de la flotilla humanitaria Global Sumud, en la que participaba la activista sueca, afirmó que Thunberg “ya no habla del medio ambiente” y que “solo es una alborotadora”.

Thunberg fue deportada el lunes desde Israel a Grecia, junto con 135 miembros de la flotilla, tras ser interceptados en aguas internacionales cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. A su llegada a Atenas, denunció ante los medios que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los palestinos.

La sección sueca del Global Movement to Gaza ha informado de que Thunberg y el resto de activistas deportados regresarán este martes a Suecia, donde serán recibidos en una manifestación en el centro de Estocolmo antes de ofrecer una rueda de prensa.