REPROCHES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump tilda a Greta Thunberg de “alborotadora” y ella le pide, con ironía, consejos sobre control de ira

La activista sueca ha contestado al presidente estadounidense le recomendara “ver a un médico”. Thunberg, deportada de Israel tras participar en una flotilla humanitaria hacia Gaza, ha dicho que aceptará sus consejos “por su experiencia en el tema”.
FOTODELDÍA - ATENAS, 06/10/2025.- La activista sueca Greta Thunberg levanta el puño al llegar entre 134 ciudadanos de 15 países europeos de la Global Sumud Flotilla, en Spata, cerca de Atenas, Grecia, el 6 de octubre de 2025. EFE/YANNIS KOLESIDIS
Greta Thunberg, a su llegada al aeropuerto de Grecia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek "aztoratzailetzat" jo du Greta Thunberg, eta berak, ironiaz, haserrearen kontrolari buruzko aholkuak eskatu dizkio
author image

EITB

Última actualización

La activista climática Greta Thunberg ha respondido con ironía a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la calificó de “alborotadora” y aseguró que “debería ver a un médico” por sus supuestos problemas de ira.

“Con mucho gusto recibiré cualquier recomendación que pueda tener para tratar estos llamados problemas de control de ira, ya que, a juzgar por su impresionante historial, parece que también los padece”, ha escrito Thunberg en su cuenta de Instagram.

Trump ha realizado estas declaraciones en el Despacho Oval, donde, al ser preguntado por la detención de la flotilla humanitaria Global Sumud, en la que participaba la activista sueca, afirmó que Thunberg “ya no habla del medio ambiente” y que “solo es una alborotadora”.

Thunberg fue deportada el lunes desde Israel a Grecia, junto con 135 miembros de la flotilla, tras ser interceptados en aguas internacionales cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. A su llegada a Atenas, denunció ante los medios que “Israel está intentando eliminar a una población entera”, en referencia a los palestinos.

La sección sueca del Global Movement to Gaza ha informado de que Thunberg y el resto de activistas deportados regresarán este martes a Suecia, donde serán recibidos en una manifestación en el centro de Estocolmo antes de ofrecer una rueda de prensa.

Franja de Gaza Donald Trump Internacional

Más noticias sobre internacional

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hamás dice que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7-O y la ofensiva de Israel en Gaza

Afirma que los ataques "siguen proyectando sombras a nivel político y militar en la región y el mundo". "Dos años de dolor, injusticia, opresión, gran sufrimiento y elevados costes, mientras que el ojo de la resistencia sigue mirando a la libertad de Jerusalén, la mezquita de Al Aqsa y toda Palestina", ha subrayado, al tiempo que ha ensalzado "la valentía de los hijos e hijas del país a la hora de hacer frente a los ocupantes extranjeros".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Milei da un concierto de rock en medio de una tormenta política en Argentina

Dominado por la euforia, el presidente argentino, Javier Milei, ha ofrecido un concierto de rock en Buenos Aires, junto a sus allegados y una gran cantidad de público joven, mientras su Gobierno y su partido enfrentan un complejo escenario político y económico en la antesala de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre. El espectáculo, en el que han interpretado temas de artistas conocidos, fue previo a la presentación de un libro escrito por Milei titulado 'La Construcción del Milagro', en el Movistar Arena, un conocido espacio de la capital argentina que acoge a importantes artistas locales e internacionales.
Cargar más