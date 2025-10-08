El acuerdo de paz para Gaza podría llegar el jueves o viernes y sería anunciado por Trump

La segunda jornada de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para alcanzar un alto el fuego en Gaza ha transcurrido “en un clima positivo”, según fuentes cercanas a las conversaciones. Aunque el hermetismo sobre el contenido de las reuniones es total, los mediadores aseguran que se están dando “avances discretos” y que el proceso podría culminar esta misma semana.

Los medios egipcios apuntan a que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa. Si se confirma, sería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo anunciaría públicamente.

El plan de paz impulsado por Washington contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes —vivos o fallecidos— y la creación de un Gobierno tecnócrata en Gaza. También exige el desarme de Hamás, una condición que el grupo islamista aún no acepta.

El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha reiterado que su organización está “lista” para poner fin a la guerra, pero necesita “garantías” de que Israel detendrá completamente su ofensiva militar.

Por su parte, Trump ha afirmado que Estados Unidos “tiene mucho poder” y hará “todo lo posible” para que Israel y Hamás cumplan el plan propuesto. “Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo”, ha declarado durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Este martes se han cumplido dos años del ataque de Hamás a Israel, que desencadenó la actual ofensiva israelí en Gaza. Desde entonces, más de 67 000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y menores, y alrededor de 1,9 millones de personas (el 90 % de la población gazatí) han sido desplazadas, según datos de Naciones Unidas.

Hoy se incorporarán a las negociaciones mediadores de Estados Unidos y Turquía, en una jornada que se prevé decisiva para definir el futuro inmediato del conflicto.