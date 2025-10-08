NEGOCIACIONES
El acuerdo de paz para Gaza podría llegar el jueves o viernes y sería anunciado por Trump

Negociadores de Estados Unidos y Turquía se suman hoy a las conversaciones entre Israel y Hamás, que avanzan “en un clima positivo”, según fuentes cercanas.
GAZA CITY (---), 07/10/2025.- Palestinians move on the damaged Al-Nassr street during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 07 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Gaza en ruinas. Foto: EFE
author image

EITB

Última actualización

La segunda jornada de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para alcanzar un alto el fuego en Gaza ha transcurrido “en un clima positivo”, según fuentes cercanas a las conversaciones. Aunque el hermetismo sobre el contenido de las reuniones es total, los mediadores aseguran que se están dando “avances discretos” y que el proceso podría culminar esta misma semana.

Los medios egipcios apuntan a que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa. Si se confirma, sería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo anunciaría públicamente.

El plan de paz impulsado por Washington contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes —vivos o fallecidos— y la creación de un Gobierno tecnócrata en Gaza. También exige el desarme de Hamás, una condición que el grupo islamista aún no acepta.

El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha reiterado que su organización está “lista” para poner fin a la guerra, pero necesita “garantías” de que Israel detendrá completamente su ofensiva militar.

Por su parte, Trump ha afirmado que Estados Unidos “tiene mucho poder” y hará “todo lo posible” para que Israel y Hamás cumplan el plan propuesto. “Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo”, ha declarado durante una reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Este martes se han cumplido dos años del ataque de Hamás a Israel, que desencadenó la actual ofensiva israelí en Gaza. Desde entonces, más de 67 000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y menores, y alrededor de 1,9 millones de personas (el 90 % de la población gazatí) han sido desplazadas, según datos de Naciones Unidas.

Hoy se incorporarán a las negociaciones mediadores de Estados Unidos y Turquía, en una jornada que se prevé decisiva para definir el futuro inmediato del conflicto.

Franja de Gaza Israel Hamás Donald Trump Internacional

Kfar Aza (Israel), 07/10/2025.- Smoke rises as a result of an Israeli strike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 07 October 2025. October 07 marks two years since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, taking dozens of hostages and killing nearly 1,200 people. In response, Israel began its war on Gaza, which has killed more than 66,000 people, displaced millions and destroyed the Palestinians enclave. EFE/EPA/ATEF SAFADI
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ayestarán: "El miércoles se sumarán mediadores de EE. UU. a las negociaciones de paz y será un día clave"

Según fuentes cercanas a las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, el clima de los dos primeros días ha sido "positivo".  Mañana, miércoles, se sumarán a las conversaciones mediadores de Estados Unidos y Turquía, por lo que se espera que sea una día clave. Medios egipcios afirman que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa.  En el vídeo, la crónica del periodista Mikel Ayestarán.  

Illarramendi, de 46 años y natural de Zarautz, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su mujer Dafna, durante el asalto por tierra, mar y aire perpetrado por Hamás provocó unos 1400 muertos y cerca de 5400 heridos
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Si no renacemos de nuestras propias cenizas, como el ave Fénix, todos los muertos habrán sido en vano"

Hablamos con los suegros del vasco Iván Illarramendi, asesinado junto a su mujer en el ataque perpetrado por Hamás hace justo dos años en el kibutz Kissufim. Dani Garcovich, suegro de Illarramendi, asegura que es una herida "que nunca cerrará" y que acabar con Hamás "va a ser bueno incluso para el pueblo palestino, para los palestinos que quieren vivir en paz". 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hamás dice que "la batalla continúa" dos años después de los ataques del 7-O y la ofensiva de Israel en Gaza

Afirma que los ataques "siguen proyectando sombras a nivel político y militar en la región y el mundo". "Dos años de dolor, injusticia, opresión, gran sufrimiento y elevados costes, mientras que el ojo de la resistencia sigue mirando a la libertad de Jerusalén, la mezquita de Al Aqsa y toda Palestina", ha subrayado, al tiempo que ha ensalzado "la valentía de los hijos e hijas del país a la hora de hacer frente a los ocupantes extranjeros".
