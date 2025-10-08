NEGOZIAZIOAK
Gazarako bake akordioa ostegunean edo ostiralean iritsi daiteke, eta Trumpek iragarriko luke

Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako negoziatzaileek bat egingo dute gaur Israelen eta Hamasen arteko elkarrizketekin, eta "giro positiboan" ari dira aurrera egiten, gertuko iturrien arabera.

GAZA CITY (---), 07/10/2025.- Palestinians move on the damaged Al-Nassr street during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 07 October 2025. According to the UN around 90 percent of the population or 1.9 million people in Gaza have been displaced since the start of the conflict. More than 67,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Gaza, suntsituta. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gazan su-etena lortzeko Israelen eta Hamasen arteko negoziazioen bigarren eguna "giro positiboan" igaro da, elkarrizketetatik gertu dauden iturrien arabera. Bileren edukiaren hermetismoa erabatekoa bada ere, bitartekariek esan dute "aurrerapauso diskretuak" ematen ari direla eta prozesua aste honetan bertan amaitu daitekeela.

Egiptoko hedabideen arabera, baliteke ostegunean edo ostiralean mahai gainean aurretiazko akordio bat egotea. Baieztatzen bada, Donald Trump AEBko presidenteak iragarriko luke jendaurrean.

Washingtonek bultzatutako bake planak berehalako su-etena aurreikusten du, bahitu guztiak (bizirik edo hilda) askatzea eta Gazan Gobernu teknokrata bat sortzea. Era berean, Hamasen desarmea eskatzen du, talde islamistak oraindik onartzen ez duen baldintza.

Jalil al Haya Hamaseko negoziazio-buruak berretsi du bere erakundea "prest" dagoela gerrari amaiera emateko, baina "bermeak" behar ditu Israelek bere eraso militarra erabat gelditzeko.

Bestalde, Trumpek adierazi du AEBk "botere handia" duela eta "ahal duen guztia" egingo duela Israelek eta Hamasek proposatutako plana bete dezaten. "Ahal dugun guztia egingo dugu. Ahal dugun guztia egingo dugu guztiek akordioa betetzen dutela ziurtatzeko", adierazi du Mark Carney Kanadako lehen ministroarekin egindako bileran.

Bi urte bete dira Hamasek Israeli eraso ziola, Israelek Gazan gaur egun egiten ari den erasoaldia eragin zuena. Ordutik, 67.000 palestinar baino gehiago hil dira, gehienak emakumeak eta adingabeak, eta 1,9 milioi pertsona inguru (gazatarren % 90) desplazatu dituzte, Nazio Batuetako datuen arabera.

Gaur Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako bitartekarien negoziazioekin bat egingo dute, gatazkaren etorkizun hurbila zehazteko egun erabakigarri batean.

