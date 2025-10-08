Delegaciones de Israel y Hamás están sumergidos en el tercer día de negociaciones en torno a un alto el fuego en Gaza. El grupo islamista ha anunciado en las últimas horas un intercambio de listados con los nombres de los presos palestinos y rehenes que serían liberados si llegan a un acuerdo.

La ciudad egipcia de Sharm el Sheij acoge las conversaciones en torno a la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En ellas participan, además de las delegaciones de Israel y Hamás, altos representantes de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos como mediadores. En esta tercera jornada, se han unido el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

En las próximas horas, además, está prevista la llegada de delegaciones de las facciones palestinas de Yihad Islámica y Frente Popular para la Liberación de Palestina. Fuentes cercanas a las conversaciones que han pedido mantener el anonimato aseguran que Hamás había solicitado la incorporación de estas dos facciones palestinas en las reuniones que en esta tercera jornada han abordado el intercambio de presos por rehenes israelíes.

El alto funcionario de Hamás Taher Al Nounou ha indicado que esta mañana "se ha entregado el listado de prisioneros que serían intercambiados, en línea con los criterios y cifras acordados”. Asimismo, ha apuntado que "hay un espíritu de optimismo entre todas las partes" y que la delegación de Hamás “ha demostrado responsabilidad para lograr progresos y completar el acuerdo”.

Al Nounou ha incidido en que "los mediadores están realizando grandes esfuerzos para retirar cualquier obstáculo a la aplicación del alto el fuego". También ha destacado que "las negociaciones se centran en los mecanismos para aplicar un fin de la guerra, la retirada de Gaza de las fuerzas de ocupación y el intercambio de prisioneros”.

No obstante, los representantes de Catar han rebajado un poco el optimismo. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Mayed Al Ansari, ha incidido que aún faltan acuerdos sobre “muchos detalles” de la propuesta de Trump.