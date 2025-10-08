Bahituen eta preso palestinarren zerrendak trukatu dituzte Gazako su-eten planaren elkarrizketetan
Hamasek iragarri du elkartrukea elkarrizketen hirugarren egunean. AEBko Ekialde Ertainerako ordezkaria, Steve Witkoff, eta Trumpen suhia, Jared Kushner, Egiptora iritsi dira negoziazioetan parte hartzeko. Hurrengo orduetan Jihad Islamikoaren eta Palestina Askatzeko Herri Frontearen ordezkariak espero dituzte.
Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzak Gazan su-etena lortzea helburu duten negoziazioen hirugarren egunean murgilduta daude. Talde islamistak iragarri duenez, akordio batera iritsiz gero askatuko lituzketen preso palestinar eta bahituen izenak dituzten zerrendak trukatu dituzte.
Egiptoko Sharm el Sheij hirian ari dira egiten Donald Trump AEBko presidenteak aurkeztutako proposamenaren inguruko negoziazioak. Israelgo eta Hamaseko ordezkariez gainera, Egiptoko, Qatarreko, Turkiako eta Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) goi-ordezkariak ere ari dira parte hartzen bitartekari gisa. Elkarrizketen hirugarren egunean, Steve Witkoff, AEBk Ekialde Hurbilerako duen ordezkaria, eta Donald Trumpen suhia, Jared Kushner, negoziazioetara batu dira.
Datozen orduetan, gainera, Jihad Islamikoaren eta Palestina Askatzeko Herri Frontearen fakzio palestinarren ordezkaritzak iritsiko dira. Anonimatua mantentzea eskatu duten elkarrizketen gertuko iturrien arabera, Hamasek bi fakzio palestinar horiek sartzea eskatu du.
Hirugarren egun honetan, presoen eta bahituen askatasuna izan dute hizpide. Taher Al Nounou Hamaseko goi funtzionarioak adierazi duenez, gaur goizean "trukatuko lituzketen presoen zerrenda entregatu dute, adostutako irizpide eta zifrak errespetatuz". Era berean, "alde guztiak baikortasun espirituz” ari direla lanean aipatu du eta Hamasen ordezkaritzak "aurrerapausoak lortzeko eta akordioa betetzeko erantzukizuna” erakutsi duela azpimarratu du.
Al Nounouren hitzetan, "bitartekariak ahalegin handiak egiten ari dira su-etenaren aplikazioari oztopoak kentzeko". "Negoziazioak gerraren amaieran, okupazio indarrak Gazatik irtetean eta presoen trukea ezartzeko mekanismoetan” oinarritzen direla gehitu du.
Hala ere, Qatarreko ordezkariek baikortasuna apur bat murriztu dute. Mayed Al Ansari Atzerri Ministerioko bozeramaileak esan du “oraindik xehetasun asko zehaztea” falta dela.
Nazioarteko albiste gehiago
Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik
2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko.
Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak
Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte.
Albiste izango dira: Gazako bake negoziazioak, EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak eta Bernedo auzia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazarako bake akordioa ostegunean edo ostiralean irits daiteke, eta Trumpek iragarriko luke
Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako negoziatzaileek bat egingo dute gaur Israelen eta Hamasen arteko elkarrizketekin, eta "giro positiboan" ari dira aurrera egiten, gertuko iturrien arabera.
Ayestaran: "Asteazkenean AEBko bitartekariak batuko dira bake negoziazioetara, eta egun garrantzitsua izango da"
Israelen eta Hamasen arteko zeharkako elkarrizketen lehen bi egunetako giroa "positiboa" izan dela azaldu dute gertuko iturriek. Bihar, asteazkena, AEBko eta Turkiako bitartekariak batuko dira negoziazioetara, eta egun "garrantzitsua" izango dela diote adituek. Hainbat hedabideren arabera, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean, eta hori, Donald Trump presidente estatubatuarrak iragarriko luke. Bideoan, Mikel Ayestaran kazetariaren kronika.
AEBko eta Turkiako bitartekariak asteazken honetan batuko dira Gazako bake negoziazioetara
Orain arteko elkarrizketen diskrezioa erabatekoa bada ere, gertuko iturriek baieztatu dute giroa "positiboa" dela. Egiptoko hainbat hedabidek zabaldu dutenez, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean.
Aitor Zabalgogeaskoa: "Egoera antzekoa da Gazan, baina janari gehiago sartzen ari da azken egunetan"
Oso gutxi dira Gazan sartu daitezkeen atzerritarrak. Aitor Zabalgogeaskoa Getxoko medikua da horietako bat. Mugarik Gabeko Medikuak elkarteko koordinatzailea da eta bigarren aldiz laguntza ematera joan da Gazara. Ospitaleetan bizi duten egoera kontatu dio EITBri.
"Loratu egin behar gara, orain arte egindakoak, bestela, ez du ezertarako balioko"
Kissufim kibbutzean Hamasek hildako Ivan Illarramendi zarauztarraren aita-amaginarrebekin bildu gara, haren hilketaren bigarren urteurrenean. "Zauria ez da inoiz itxiko", adierazi du Dani Garcovich Illarramendiren aitaginarrebak.
Hamasek dioenez, U-7ko erasoa egin eta Israelek Gazan erasoaldia abiatu eta bi urtera, "borrokak jarraitu" egiten du
Adierazi duenez, erasoek "itzalak proiektatzen jarraitzen dute maila politikoan eta militarrean, eskualdean eta munduan". "Bi urteko samina, bidegabekeria, zapalkuntza, sufrimendu handia eta kostu handiak; erresistentziaren begiek, berriz, Jerusalemen, Al Aksako meskitaren eta Palestina osoaren askatasunari begira jarraitzen dute", azpimarratu du, eta "atzerriko okupatzaileei aurre egiteko orduan herrialdeko seme-alaben ausardia" goraipatu du.