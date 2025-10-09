Francia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Macron nombrará a un nuevo primer ministro antes del fin de semana, tras la dimisión de Lecornu

Entrevistado este miércoles en la cadena de televisión pública France 2, el primer ministro francés en funciones Sébastien Lecornu aseguró que su "misión ha terminado". El nuevo primer ministro será el sexto de la era Macron.
SAARBRUECKEN (Germany), 03/10/2025.- France's President Emmanuel Macron attends the celebrations for the Day of German Unity 2025 in Saarbruecken, Germany, 03 October 2025. German Unity Day is celebrated annually on 03 October to commemorate the reunification of East and West Germany in 1990. (Francia, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
El presidente de Francia Emmanuel Macron. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Macronek lehen ministro berria izendatuko du bi egun baino lehen, Lecornuk dimisioa eman ostean
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Francia Emmanuel Macron nombrará a un nuevo primer ministro en un plazo inferior a dos días, tras la dimisión de Sébastien Lecornu y siguiendo su consejo. 

Este miércoles por la noche, el primer ministro francés en funciones Sébastien Lecornu despejó dudas sobre su continuidad en el cargo en una entrevista ofrecida en la cadena de televisión pública France 2, donde afirmó que su "misión ha terminado". Sin embargo, opinó que la mayoría del Parlamento francés se opone a la disolución de la cámara por lo que aconsejó a Macron designar  a un nuevo jefe de Gobierno en 48 horas. 

Tras el anuncio, y casi a medianoche, el Elíseo informó que Macron seguirá la recomendación de Lecornu y nombrará un primer ministro antes del fin de semana.  Será el sexto primer ministro de la era Macron.

Lecornu, que llegó al cargo de primer ministro el 9 de septiembre, presentó su dimisión el pasado lunes pocas horas depués de presentar su Gobierno. A petición del presidente Macron, ha realizado estos días una ronda de contactos con los grupos políticos, en busca de un pacto de estabilidad. Ni la extrema derecha ni la izquierdista Francia Insumisa han acudido a estas reuniones. 

Tras finalizar los encuentros, a última hora de la tarde, se ha desplazado al Elíseo para rendir cuentas al presidente. Según ha relatado en France 2, le ha transmitido a Macron que "la perspectiva de disolución se está volviendo más remota" y opina que la "situación actual permite al presidente nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas".

Las pensiones, el mayor bloqueo

El primer ministro en funciones opina que la controvertida reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron sigue siendo uno de los mayores puntos de bloqueo en las negociaciones para formar un nuevo gobierno. Asegura que la suspensión de la misma le costaría al Tesoro francés 3000 millones de euros en 2027. "Necesitamos encontrar una manera para que pueda haber un debate" sobre esta reforma, ha zanjado.

Asimismo, ha explicado que la falta de unos presupuestos para finales de este año tendría "consecuencias drásticas" para el país.

Lecornu anuncia que su misión ha terminado y recomienda a Macron nombrar un nuevo primer ministro
Francia Gobierno de Francia Emmanuel Macron Pensiones 2024 Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump anuncia el acuerdo de paz para Gaza en Fox News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) serán liberados "probablemente" el próximo lunes, 13 de octubre, como parte de la primera fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, poco después de anunciar que el grupo palestino y las autoridades israelíes han alcanzado un acuerdo en este sentido. "Todos regresarán probablemente el lunes y eso incluirá los cuerpos de los fallecidos", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News en la que ha asegurado que "en estos momentos se están llevando a cabo numerosas acciones para liberar a los rehenes", lamentando que "se encuentran en una situación terrible". El inquilino de la Casa Blanca ha prometido que "Gaza va a ser un lugar mucho más seguro, se reconstruirá y otros países de la zona ayudarán a reconstruirlo porque tienen una enorme riqueza y quieren que eso suceda".
Cargar más