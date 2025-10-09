Macron nombrará a un nuevo primer ministro antes del fin de semana, tras la dimisión de Lecornu
El presidente de Francia Emmanuel Macron nombrará a un nuevo primer ministro en un plazo inferior a dos días, tras la dimisión de Sébastien Lecornu y siguiendo su consejo.
Este miércoles por la noche, el primer ministro francés en funciones Sébastien Lecornu despejó dudas sobre su continuidad en el cargo en una entrevista ofrecida en la cadena de televisión pública France 2, donde afirmó que su "misión ha terminado". Sin embargo, opinó que la mayoría del Parlamento francés se opone a la disolución de la cámara por lo que aconsejó a Macron designar a un nuevo jefe de Gobierno en 48 horas.
Tras el anuncio, y casi a medianoche, el Elíseo informó que Macron seguirá la recomendación de Lecornu y nombrará un primer ministro antes del fin de semana. Será el sexto primer ministro de la era Macron.
Lecornu, que llegó al cargo de primer ministro el 9 de septiembre, presentó su dimisión el pasado lunes pocas horas depués de presentar su Gobierno. A petición del presidente Macron, ha realizado estos días una ronda de contactos con los grupos políticos, en busca de un pacto de estabilidad. Ni la extrema derecha ni la izquierdista Francia Insumisa han acudido a estas reuniones.
Tras finalizar los encuentros, a última hora de la tarde, se ha desplazado al Elíseo para rendir cuentas al presidente. Según ha relatado en France 2, le ha transmitido a Macron que "la perspectiva de disolución se está volviendo más remota" y opina que la "situación actual permite al presidente nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas".
Las pensiones, el mayor bloqueo
El primer ministro en funciones opina que la controvertida reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron sigue siendo uno de los mayores puntos de bloqueo en las negociaciones para formar un nuevo gobierno. Asegura que la suspensión de la misma le costaría al Tesoro francés 3000 millones de euros en 2027. "Necesitamos encontrar una manera para que pueda haber un debate" sobre esta reforma, ha zanjado.
Asimismo, ha explicado que la falta de unos presupuestos para finales de este año tendría "consecuencias drásticas" para el país.
