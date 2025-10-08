Gobierno de Francia
Lecornu anuncia que su misión ha terminado y recomienda a Macron nombrar un nuevo primer ministro

El primer ministro francés en funciones ha afirmado en la televisión pública France 2 que existe una mayoría en el Parlamento que se opone a la disolución y cree que se nombrará un nuevo primer ministro en 48 horas.
PARIS (France), 06/10/2025.- French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 06 October 2025. Lecornu presented his resignation to the French president on 06 October, shortly after his cabinet was unveiled and nearly a month after being appointed as prime minister. (Francia) EFE/EPA/STEPHANE MAHE / POOL MAXPPP OUT
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro francés en funciones Sébastien Lecornu ha despejado dudas sobre su continuidad en el cargo en una entrevista ofrecida en la cadena de televisión pública France 2, donde ha afirmado que su "misión ha terminado". Sin embargo, opina que la mayoría del Parlamento francés se opone a la disolución de la cámara por lo que ha aconsejado al presidente Emmanuel Macron que nombre a un nuevo jefe de Gobierno en 48 horas.

Lecornu, que llegó al cargo de primer ministro el 9 de septiembre, presentó su dimisión el pasado lunes pocas horas depués de presentar su Gobierno. A petición del presidente Macron, ha realizado estos días una ronda de contactos con los grupos políticos, en busca de un pacto de estabilidad. Ni la extrema derecha ni la izquierdista Francia Insumisa han acudido a estas reuniones. 

Tras finalizar los encuentros, a última hora de la tarde, se ha desplazado al Elíseo para rendir cuentas al presidente. Según ha relatado en France 2, le ha transmitido a Macron que "la perspectiva de disolución se está volviendo más remota" y opina que la "situación actual permite al presidente nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas".

Las pensiones, el mayor bloqueo

El primer ministro en funciones opina que la controvertida reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron sigue siendo uno de los mayores puntos de bloqueo en las negociaciones para formar un nuevo gobierno. Asegura que la suspensión de la misma le costaría al Tesoro francés 3000 millones de euros en 2027. "Necesitamos encontrar una manera para que pueda haber un debate" sobre esta reforma, ha zanjado.

Asimismo, ha explicado que la falta de unos presupuestos para finales de este año tendría "consecuencias drásticas" para el país.

