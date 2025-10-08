Lecornu anuncia que su misión ha terminado y recomienda a Macron nombrar un nuevo primer ministro
El primer ministro francés en funciones Sébastien Lecornu ha despejado dudas sobre su continuidad en el cargo en una entrevista ofrecida en la cadena de televisión pública France 2, donde ha afirmado que su "misión ha terminado". Sin embargo, opina que la mayoría del Parlamento francés se opone a la disolución de la cámara por lo que ha aconsejado al presidente Emmanuel Macron que nombre a un nuevo jefe de Gobierno en 48 horas.
Lecornu, que llegó al cargo de primer ministro el 9 de septiembre, presentó su dimisión el pasado lunes pocas horas depués de presentar su Gobierno. A petición del presidente Macron, ha realizado estos días una ronda de contactos con los grupos políticos, en busca de un pacto de estabilidad. Ni la extrema derecha ni la izquierdista Francia Insumisa han acudido a estas reuniones.
Tras finalizar los encuentros, a última hora de la tarde, se ha desplazado al Elíseo para rendir cuentas al presidente. Según ha relatado en France 2, le ha transmitido a Macron que "la perspectiva de disolución se está volviendo más remota" y opina que la "situación actual permite al presidente nombrar un primer ministro en las próximas 48 horas".
Las pensiones, el mayor bloqueo
El primer ministro en funciones opina que la controvertida reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron sigue siendo uno de los mayores puntos de bloqueo en las negociaciones para formar un nuevo gobierno. Asegura que la suspensión de la misma le costaría al Tesoro francés 3000 millones de euros en 2027. "Necesitamos encontrar una manera para que pueda haber un debate" sobre esta reforma, ha zanjado.
Asimismo, ha explicado que la falta de unos presupuestos para finales de este año tendría "consecuencias drásticas" para el país.
Más noticias sobre noticias internacionales
Hamas anuncia un intercambio de listas de rehenes y presos palestinos a liberar en caso de acuerdo
Continúan las conversaciones en torno al plan de alto el fuego en Gaza. En esta tercera jornada se han unido el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Próximamente se espera la llegada de delegaciones de la Yihad Islámica y Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Nobel de Química para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por desarrollar estructuras metalorgánicas
Los ganadores del Premio Nobel de Química 2025 han creado estructuras moleculares con amplios espacios por los que pueden fluir gases y otras sustancias químicas. Estas estructuras metalorgánicas pueden utilizarse para extraer agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono, almacenar gases tóxicos o catalizar reacciones químicas.
Israel intercepta los nueve barcos de una nueva Flotilla de la Libertad que navegaba hacia Gaza y detiene a sus 140 ocupantes
La campaña Rumbo a Gaza ha confirmado que han sido "asaltados en aguas internacionales a unas 110 millas náuticas de la costa de Gaza". A bordo, 140 personas, entre ellos médicos, periodistas y funcionarios electos, con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares. Israel asegura que los tripulantes se encuentran en "buen estado de salud" y adelanta que serán deportados "rápidamente".
Será noticia: Negociaciones de paz para Gaza, desencuentro entre PNV y PSE-EE y caso Bernedo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El acuerdo de paz para Gaza podría llegar el jueves o viernes y sería anunciado por Trump
Negociadores de Estados Unidos y Turquía se suman hoy a las conversaciones entre Israel y Hamás, que avanzan “en un clima positivo”, según fuentes cercanas.
Negociadores estadounidenses y turcos se suman este miércoles a las negociaciones de paz para Gaza
Aunque el hermetismo es total, fuentes cercanas a las negociaciones afirman que el clima de las conversaciones, de momento, es "positivo". Medios egipcios afirman que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa.
Ayestarán: "El miércoles se sumarán mediadores de EE. UU. a las negociaciones de paz y será un día clave"
Según fuentes cercanas a las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, el clima de los dos primeros días ha sido "positivo". Mañana, miércoles, se sumarán a las conversaciones mediadores de Estados Unidos y Turquía, por lo que se espera que sea una día clave. Medios egipcios afirman que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa. En el vídeo, la crónica del periodista Mikel Ayestarán.
Aitor Zabalgogeaskoa: "La situación es muy parecida en Gaza, aunque está entrando más comida"
Son muy pocos los extranjeros que pueden entrar en Gaza. Uno de ellos es el getxoztarra Aitor Zabalgogeaskoa, coordinador de Médicos Sin Fronteras. Hace unos días que ha regresado a Gaza en su segunda misión humanitaria y ha contado a EITB qué es lo que ha encontrado.
"Si no renacemos de nuestras propias cenizas, como el ave Fénix, todos los muertos habrán sido en vano"
Hablamos con los suegros del vasco Iván Illarramendi, asesinado junto a su mujer en el ataque perpetrado por Hamás hace justo dos años en el kibutz Kissufim. Dani Garcovich, suegro de Illarramendi, asegura que es una herida "que nunca cerrará" y que acabar con Hamás "va a ser bueno incluso para el pueblo palestino, para los palestinos que quieren vivir en paz".