Lecornuk bere “misioa bukatutzat” eman du, eta Macroni gomendatu dio lehen ministro berria izendatzeko
Frantziako jarduneko lehen ministroak, oraindik, akordiorako aukera badela sinetsita dago. Horregatik, hauteskundeak ez aurreratzeko aholkatu dio Macroni, uste baitu Parlamentuaren gehiengoa ez duela halakorik nahi.
Sebastian Lecornu Frantziako jarduneko lehen ministroak amaitutzat eman du bere misioa, eta Emmanuel Macron presidenteari mezu bat utzi dio: datozen 48 ordutan lehen ministro berria izendatu dezala eta hauteskunde legislatiboak ez ditzala aurreratu, akordiorako aukerak badirela iritzita. France 2 telebista-kate publikoan eman du bere erabakiaren berri Lecornuk.
Joan den irailaren 9an hartu zuen lehen ministro kargua, eta ordutik, alderdi politikoetako ordezkariekin bildu eta egonkortasun-itun bat adostea izan da bere egitekoa. Ez da posible izan, eta gaur arratsaldean eman dio horren berri Macroni, Eliseoan egin duten bileran. Eskuin muturrak eta Frantzia Intsumisoak ez dute parte hartu errondan.
Nolanahi ere, azaldu duenez, itxaropenerako printzak egon badaude, eta horregatik, presidenteari gomendatu dio parlamentua ez desegiteko. Bere hitzetan, egungo egoerak eta gehiengoak bide ematen dute datozen bi egunotan lehen ministro berria izendatzeko.
Macronen Gobernuak onartu zuen pentsioen erreforma da aldeen arteko akordioa eragotzi duen puntu nagusienetako bat. Lecornuren arabera, erreforma hori bertan behera uzteak 3.000 milioi euroko kostua izango luke 2027an Frantziako diru-kutxan. "Erreforma honen inguruko eztabaida berriro zabaltzeko bidea zabaldu beharko genuke", amaitu du.
Lurrikara politikoa bizi dute Frantzian. Joan den astelehenean, Lecornuk dimisioa aurkeztu zion Macron presidenteari, gobernua iragarri eta ordu gutxira, eta handik ordu batzuetara, Macronek Gobernua osatzeko beste aukera bat eman zion, bi eguneko epea ezarrita. Ordurako jardunean zegoen lehen ministroak onartu egin zuen eskaria, baina gaur amaitu du bere lana.
Nazioarteko albiste gehiago
Bahituen eta preso palestinarren zerrendak trukatu dituzte Gazako su-eten planaren elkarrizketetan
Hamasek iragarri du elkartrukea elkarrizketen hirugarren egunean. AEBko Ekialde Ertainerako ordezkaria, Steve Witkoff, eta Trumpen suhia, Jared Kushner, Egiptora iritsi dira negoziazioetan parte hartzeko. Hurrengo orduetan Jihad Islamikoaren eta Palestina Askatzeko Herri Frontearen ordezkariak espero dituzte.
Susumu Kitagawak, Richard Robsonek eta Omar Yaghik irabazi dute Kimikako Nobel saria, egitura metalorganikoak garatzeagatik
2025eko Kimikako Nobel sariaren irabazleek espazio zabalak dituzten egitura molekularrak sortu dituzte, eta horietan barrena gasak eta beste substantziak kimiko batzuk jariatzen dira. Aipaturiko egitura metalorganiko horiek erabili daitezke, esaterako, basamortuko airetik ura ateratzeko, karbono dioxidoa xurgatzeko, gas toxikoak biltzeko eta erreakzio kimikoak katalizatzeko.
Israelek atzeman egin ditu Gazara zihoazen Askatasunaren Flotillaren bederatzi ontziak
Gazara Bidean kanpainak salatu duenez, Israelgo Armadak "nazioarteko uretan" eraso egin die, Gazako kostaldetik 110 itsas miliara zeudela. Ontzian 140 pertsona zeuden, tartean, medikuak, kazetariak eta funtzionario hautetsiak, eta 110.000 dolar baino gehiagoko laguntza humanitarioa zeramaten. Israelek jakitera eman duenez, tripulatzaileak "onik" daude, eta "arin" deportatuko dituzte.
Albiste izango dira: Gazako bake negoziazioak, EAJ eta PSE-EEren arteko desadostasunak eta Bernedo auzia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazarako bake akordioa ostegunean edo ostiralean irits daiteke, eta Trumpek iragarriko luke
Ameriketako Estatu Batuetako eta Turkiako negoziatzaileek bat egingo dute gaur Israelen eta Hamasen arteko elkarrizketekin, eta "giro positiboan" ari dira aurrera egiten, gertuko iturrien arabera.
Ayestaran: "Asteazkenean AEBko bitartekariak batuko dira bake negoziazioetara, eta egun garrantzitsua izango da"
Israelen eta Hamasen arteko zeharkako elkarrizketen lehen bi egunetako giroa "positiboa" izan dela azaldu dute gertuko iturriek. Bihar, asteazkena, AEBko eta Turkiako bitartekariak batuko dira negoziazioetara, eta egun "garrantzitsua" izango dela diote adituek. Hainbat hedabideren arabera, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean, eta hori, Donald Trump presidente estatubatuarrak iragarriko luke. Bideoan, Mikel Ayestaran kazetariaren kronika.
AEBko eta Turkiako bitartekariak asteazken honetan batuko dira Gazako bake negoziazioetara
Orain arteko elkarrizketen diskrezioa erabatekoa bada ere, gertuko iturriek baieztatu dute giroa "positiboa" dela. Egiptoko hainbat hedabidek zabaldu dutenez, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean.
Aitor Zabalgogeaskoa: "Egoera antzekoa da Gazan, baina janari gehiago sartzen ari da azken egunetan"
Oso gutxi dira Gazan sartu daitezkeen atzerritarrak. Aitor Zabalgogeaskoa Getxoko medikua da horietako bat. Mugarik Gabeko Medikuak elkarteko koordinatzailea da eta bigarren aldiz laguntza ematera joan da Gazara. Ospitaleetan bizi duten egoera kontatu dio EITBri.
"Loratu egin behar gara, orain arte egindakoak, bestela, ez du ezertarako balioko"
Kissufim kibbutzean Hamasek hildako Ivan Illarramendi zarauztarraren aita-amaginarrebekin bildu gara, haren hilketaren bigarren urteurrenean. "Zauria ez da inoiz itxiko", adierazi du Dani Garcovich Illarramendiren aitaginarrebak.