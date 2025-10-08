Frantziako Gobernua
Lecornuk bere “misioa bukatutzat” eman du, eta Macroni gomendatu dio lehen ministro berria izendatzeko

Frantziako jarduneko lehen ministroak, oraindik, akordiorako aukera badela sinetsita dago. Horregatik, hauteskundeak ez aurreratzeko aholkatu dio Macroni, uste baitu Parlamentuaren gehiengoa ez duela halakorik nahi. 

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sebastian Lecornu Frantziako jarduneko lehen ministroak amaitutzat eman du bere misioa, eta Emmanuel Macron presidenteari mezu bat utzi dio: datozen 48 ordutan lehen ministro berria izendatu dezala eta hauteskunde legislatiboak ez ditzala aurreratu, akordiorako aukerak badirela iritzita. France 2 telebista-kate publikoan eman du bere erabakiaren berri Lecornuk. 

Joan den irailaren 9an hartu zuen lehen ministro kargua, eta ordutik, alderdi politikoetako ordezkariekin bildu eta egonkortasun-itun bat adostea izan da bere egitekoa. Ez da posible izan, eta gaur arratsaldean eman dio horren berri Macroni, Eliseoan egin duten bileran. Eskuin muturrak eta Frantzia Intsumisoak ez dute parte hartu errondan. 

Nolanahi ere,  azaldu duenez, itxaropenerako printzak egon badaude, eta horregatik, presidenteari gomendatu dio parlamentua ez desegiteko. Bere hitzetan, egungo egoerak eta gehiengoak bide ematen dute datozen bi egunotan lehen ministro berria izendatzeko. 

Macronen Gobernuak onartu zuen pentsioen erreforma da aldeen arteko akordioa eragotzi duen puntu nagusienetako bat. Lecornuren arabera, erreforma hori bertan behera uzteak 3.000 milioi euroko kostua izango luke 2027an Frantziako diru-kutxan. "Erreforma honen inguruko eztabaida berriro zabaltzeko bidea zabaldu beharko genuke", amaitu du. 

Lurrikara politikoa bizi dute Frantzian. Joan den astelehenean, Lecornuk dimisioa aurkeztu zion Macron presidenteari, gobernua iragarri eta ordu gutxira, eta handik ordu batzuetara, Macronek Gobernua osatzeko beste aukera bat eman zion, bi eguneko epea ezarrita. Ordurako jardunean zegoen lehen ministroak onartu egin zuen eskaria, baina gaur amaitu du bere lana. 

 

 

 

 

