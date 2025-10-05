Frantzia
Frantziako gobernu talde berriak eutsi dio Bayrou eskuindarraren bizkarrezurrari

Sebastien Lecornu lehen ministroak iragarri du hainbat ordezkari mantenduko dituela Gobernuan; alegia, François Bayrou kabinetean zeudenak. Erabakiak oposizioaren berehalako erreakzioa ekarri du.

Francois Bayrou Sebastien Lecornu

Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroa eta François Bayrou. Artxiboko argazkia.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sebastien Lecornu lehen ministroaren Frantziako Gobernuak aurkeztu du ministro berrien zerrenda partziala. Lecornuk iragarri du mantenduko dituela François Bayrouren gobernuan ziren izen batzuk.

Gobernua osatzen jarraituko dutenen artean, honakoak nabarmentzen dira: Bruno Retailleau, Barne ministroa; Jean-Noel Barrot, Atzerri ministroa; eta Gerald Darmanin, Justizia ministroa.

Aldaketa nagusiak makronisten susperraldiaren eskutik etorri dira: Roland Lescure, oraingoan Ekonomia ministroa izango dena; eta Bruno Le Maire, Defentsa ministroa izango dena.

Erreakzioak berehalakoak izan dira oposizioan. Izan ere, bai ezkerrak eta baita ultraeskuinak ere Lecornuren jarrera kontinuista kritikatu dute.

Gogoratu beharra dago lehen ministroak ez duela parlamentuaren erabateko babesik; beraz datu hori ez da hutsala balizko zentsura-mozio baten aurrean.

"Gobernu berdin-berdin honen aukeraketa, Frantzia porrotera eraman zuten gizonekin hornitua, patetikoa da", adierazi du Marine Le Pen harrituak.

Hurrengo egunetan Frantziako Gobernu taldea osatuko duten ministroen izen guztiak iragarriko dituzte.

