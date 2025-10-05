Francia
El nuevo equipo de Gobierno francés mantiene la columna vertebral derechista de Bayrou

El primer ministro Sébastien Lecornu ha anunciado que mantendrá a varios de los presentes en el gabinete de su predecesor, François Bayrou. Las reacciones no se han hecho esperar desde la oposición.
Francois Bayrou Sebastien Lecornu
El primer ministro francés Sébastien Lecornu junto a su predecesor François Bayrou. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Frantziako gobernu talde berriak eutsi dio Bayrou eskuindarraren bizkarrezurrari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno francés del primer ministro Sébastien Lecornu ha desvelado parte del que será el nuevo Gobierno. Lecornu ha anunciado que mantendrá a varios de los presentes en el gabinete de su predecesor, François Bayrou.

Entre los que seguirán componiendo el Gobierno, hay varios que destacan: Bruno Retailleau, ministro de Interior; Jean-Nöel Barrot, ministro de Exteriores; y Gérald Darmanin, ministro de Justicia.

Las principales novedades han venido de la mano de la recuperación de varias figuras macronistas: Roland Lescure, que esta vez será el ministro de Economía; y Bruno Le Maire, que sucederá a Lecornu como ministro de Defensa.

Las reacciones no se han hecho esperar desde la oposición. Tanto la izquierda como la ultraderecha han coincidido en criticar el continuismo de Lecornu.

Cabe destacar, que el primer ministro no cuenta con el respaldo parlamentario absoluto. Dato que no es baladí ante una posible moción de censura.

"La elección de este gobierno idéntico, aderezado con el hombre que llevó a Francia a la bancarrota, es patética", ha declarado una sorprendida Marine Le Pen.

Los próximos días se seguirán anunciando los nombres de los ministros que completarán el equipo de Gobierno francés.

Francia Política Internacional Ultraderecha

