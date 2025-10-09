Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Macronek asteburua baino lehen izendatu beharko du lehen ministro berria

Asteazken honetan France 2 telebista kate publikoan egindako elkarrizketa batean Sebastien Lecornu Frantziako jarduneko lehen ministroak adierazi zuen bere "misioa bukatutzat" ematen zuela. Macron aroko seigarren lehen ministroa izendatu beharko du.

SAARBRUECKEN (Germany), 03/10/2025.- France's President Emmanuel Macron attends the celebrations for the Day of German Unity 2025 in Saarbruecken, Germany, 03 October 2025. German Unity Day is celebrated annually on 03 October to commemorate the reunification of East and West Germany in 1990. (Francia, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Emmanuel Macron Frantziako presidentea. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak lehen ministro berria izendatuko du bi egun baino gutxiagoko epean, Sebastien Lecornuk dimisioa eman baitu.

Asteazken gau honetan, Sebastien Lecornu Frantziako jarduneko lehen ministroak karguan jarraitzeari buruzko zalantzak argitu zituen France 2 telebista kate publikoan egindako elkarrizketa batean. Bertan, bere "misioa amaitutzat" ematen zuela adierazi zuen. Hala ere, Frantziako Parlamentuaren gehiengoa ganbera desegitearen aurka dagoela adierazi zuen, eta horregatik, Macroni aholkatu zion gobernuburu berria 48 orduko epean izendatzea.

Iragarri berritan, ia gauerdian, Eliseoak jakinarazi zuen Macronek Lecornuren gomendioari jarraituko ziola eta asteburua baino lehen izendatuko duela lehen ministro berria. Macronek aroko seigarren lehen ministroa izendatuko du.

Irailaren 9an iritsi zen Lecornu lehen ministro kargura, eta astelehenean dimisioa aurkeztu zuen, Gobernua aurkezteko ordu gutxi falta zirela. Macron presidenteak eskatuta, bilera erronda bat egin zuen alderdi politikoekin, egonkortasun itun baten bila.

Bilerak amaitu ostean, arratsaldeko azken orduan, Eliseora joan zen presidenteari kontuak ematera, eta France 2 irrati katean azaldu zuenez, Macroni esan zion "Parlamentua desegiteko aukera urruntzen" ari zela, eta uste zuela "egungo egoerak aukera ematen diola presidenteari hurrengo 48 orduetan lehen ministro bat izendatzeko".

Pentsioak, oztoporik handiena

Jarduneko lehen ministroaren ustez, Emmanuel Macron presidentearen pentsioen erreforma eztabaidagarria da gobernu berria osatzeko negoziazioen blokeo puntu handienetako bat. Ziurtatu duenez, erreforma etetea 3.000 milioi euro kostatuko litzaioke Frantziako Altxorrari 2027an.

Era berean, urte amaierarako aurrekonturik ez izateak herrialdeari "ondorio latzak" ekarriko lizkiokeela azaldu zuen.

Bere misioa amaitu dela iragarri du Lecornuk eta lehen ministro berria izendatzea gomendatu dio Macroni
Frantzia Frantziako Gobernua Emmanuel Macron Pentsioak 2024 Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Ayestaran: "Agian larunbatean edo igandean izango da (bahitu israeldarren eta preso palestinarren) trukea"

Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, Israelek eta Hamasek adostutako su-etena eguerdian sartuko da indarrean (11:00ak Euskal Herrian). Hortik aurrera, 72 orduko epea irekiko da Gazarako bake-planaren lehen fasean adostutakoa gauzatzeko, tartean, bahitu eta preso palestinarren trukea eta Israelgo Armadaren erretiratze partziala.   
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpek Fox Newsen iragarri du Gazarako bake akordioa

Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduaren eskuetan dauden bahituak "ziurrenik" urriaren 13an askatuko dituzte, Gazako Zerrendaren etorkizunerako planaren lehen fasean, talde palestinarrak eta Israelgo agintariek akordio bat lortu dutela iragarri eta gutxira. "Ziurrenik astelehenean itzuliko dira guztiak, eta horrek hildakoen gorpuak ere hartuko ditu", adierazi du Fox News telebista-kate estatubatuarrari eskainitako elkarrizketa batean. "Une honetan bahituak askatzeko hainbat ekintza egiten ari dira", adierazi du, "egoera izugarri batean daudelako". Etxe Zuriko maizterrak hitzeman duenez, "Gaza leku seguruagoa izango da, berreraikiko da eta inguruko beste herrialde batzuek berreraikitzen lagunduko dute, aberastasun handia dutelako eta hori gertatzea nahi dutelako".

Gehiago kargatu