Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Congreso de Perú destituye de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte

presidentearen kanporatzea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Peruko Kongresuak modu espres kargugabetu du Dina Boluarte presidentea
author image

EITB

Última actualización

Han presentado cuatro mociones de destitución por su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

Perú Internacional

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más