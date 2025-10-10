Peruko Kongresuak Dina Boluarte presidentea kargugabetu du
Lau kargugabetze mozio aurkeztu dituzte "ezintasun moral iraunkorragatik", herritarren segurtasun faltari eta krimen antolatuaren gorakadari aurre egiteko gai izan ez dela iritzita. Sei hilabete falta dira 2026ko hauteskunde orokorretarako.
Israelgo Gobernuak oniritzia eman dio Gazarako bake planaren lehen faseari
Hamasekin lorturiko akordioa berretsi ondoren, asko jota 24 orduko epean sartuko da indarrean su-etena. Halaber, akordioaren arabera, gehienez 72 orduko epean egin beharko dute bahituen eta preso palestinarren arteko trukea.
Hamasek aitortu du "gerra amaitu delaren bermeak" jaso dituela
AEBko, herrialde arabiarretako eta Turkitako bitartekariek gerraren amaieraren bermeak eman dizkiete, Khalil Al-Hayya Hamaseko goi agintari eta negoziazio taldeko kideak azaldu duenez.
Trumpen ustez, bahitu israeldarrak astelehenean edo asteartean askatuko dituzte
AEBko presidenteak adierazi du Egiptora joango dela igandean, lortutako akordioa sinatzera. Gazakoa konpondu duen "zortzigarren gerra" dela esan du.
Mikel Ayestaran: "Su-etena indarrean sartzen denean hasiko da laguntza humanitarioa Gazara sartzen"
Nazio Batuen Erakundeak banatuko du laguntza, lehen egiten zuten bezala. Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, "Gazako egoera muturrekoa da, eta lehentasuna goseteari aurre egitea da. Israelek azken bi urte hauetan gosea erabili du arma gisa".
Macronek asteburua baino lehen izendatu beharko du lehen ministro berria
Asteazken honetan France 2 telebista kate publikoan egindako elkarrizketa batean Sebastien Lecornu Frantziako jarduneko lehen ministroak adierazi zuen bere "misioa bukatutzat" ematen zuela. Macron aroko seigarren lehen ministroa izendatu beharko du.
Mikel Reparaz: "Su-etena albiste ona da, baina inkognita asko daude oraindik"
EITBren Nazioarteko buruak adierazi duenez, Hamasen eta Israelen arteko akordioaren xehetasunak ez dira oraindik ezagutzen, baina "armak isilaraztea dakarren akordioa beti da albiste ona".
Ospakizunak Gazan eta Tel Aviven, Israelek eta Hamasek hitzartutako akordioagatik
Khan Yuniseko gazatarrak kalera atera dira Israelek eta Hamasek ostegun honetan lortutako akordioaren lehen fasea ospatzera. Bestalde, akordioa lehenbailehen onartzeko eskatu diote bahitu israeldarren familiek Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari, "bahituentzat eta soldaduentzat ondorio larriak" saihestu aldera.
Mikel Ayestaran: "Agian larunbatean edo igandean izango da (bahitu israeldarren eta preso palestinarren) trukea"
Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, Israelek eta Hamasek adostutako su-etena eguerdian sartuko da indarrean (11:00ak Euskal Herrian). Hortik aurrera, 72 orduko epea irekiko da Gazarako bake-planaren lehen fasean adostutakoa gauzatzeko, tartean, bahitu eta preso palestinarren trukea eta Israelgo Armadaren erretiratze partziala.
Trump, Bakearen Nobel sariaren irabazlea ezagutu atarian: "Agian aitzakia bat aurkituko dute niri ez emateko"
Israel eta Hamasen arteko akordioaren berri izan aurretik, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Bakearen Nobel Saria merezi duela adierazi du, zazpi gerrari amaiera eman omen baitie.