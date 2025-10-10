Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Peruko Kongresuak Dina Boluarte presidentea kargugabetu du 

presidentearen kanporatzea
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lau kargugabetze mozio aurkeztu dituzte "ezintasun moral iraunkorragatik", herritarren segurtasun faltari eta krimen antolatuaren gorakadari aurre egiteko gai izan ez dela iritzita. Sei hilabete falta dira 2026ko hauteskunde orokorretarako.

Peru Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Ayestaran: "Agian larunbatean edo igandean izango da (bahitu israeldarren eta preso palestinarren) trukea"

Mikel Ayestaran EITBren Ekialde Hurbileko berriemaileak azaldu duenez, Israelek eta Hamasek adostutako su-etena eguerdian sartuko da indarrean (11:00ak Euskal Herrian). Hortik aurrera, 72 orduko epea irekiko da Gazarako bake-planaren lehen fasean adostutakoa gauzatzeko, tartean, bahitu eta preso palestinarren trukea eta Israelgo Armadaren erretiratze partziala.   
Gehiago kargatu