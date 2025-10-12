Israel
Todo preparado en la base militar de Reim para recibir a 20 rehenes en manos de Hamás

Dena prest Reim base militarrean Hamasen esku dauden 20 gatibuak jasotzeko. Mikel Reparaz
18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, jefe internacional de EITB. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Dena prest Reimgo base militarrean Hamasen esku dauden 20 gatibu jasotzeko
author image

EITB

Última actualización

Todo preparado para recibir a 20 de los rehenes en manos de Hamás. Según ha informado el grupo palestino, los presos se encuentran agrupados a la espera para ser entregados a la Cruz Roja internacional.

