Lecornu se enfrenta a dos mociones de censura y al reto de presentar unos presupuestos a tiempo
Dos mociones de censura amenazan con tumbar el recién estrenado Gobierno de Francia que dirige el primer ministro Sébastien Lecornu. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon han registrado sendas mociones 24 horas antes de que el primer ministro presente su programa en la Asamblea Nacional.
Los líderes de ambos partidos habían anticipado las mociones de censura con el objetivo de hacer caer al segundo Gobierno de Lecornu, presentado este fin de semana tras su reelección en el cargo pese a haber dimitido a principios de la pasada semana.
Por lo tanto, la continuidad de este nuevo Ejecutivo dependerá del Partido Socialista (PS), que tomará una decisión tras escuchar el discurso del primer ministro el martes por la tarde en la Asamblea Nacional.
Por una parte, el PS exige la suspensión de la reforma de pensiones de 2023 que se aprobó por decreto. Por la otra, también quieren un compromiso del primer ministro para renunciar a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución de Francia que permite adoptar leyes por decreto, pero exponiéndose a una moción de censura inmediata. Ese fue el procedimiento utilizado para adoptar la reforma de las pensiones en 2023, en medio de una gran oposición en la calle.
Lecornu ha reunido este lunes a los 34 miembros de este segundo Ejecutivo como antesala del Consejo de Ministros que tendrá lugar el martes por la mañana. En esa reunión, les ha transmitido que su “única misión es superar la crisis política” y les ha agradecido su aceptación de unirse en un momento "difícil" al Gobierno.
En el Consejo de Ministros del martes, el gobierno pondrá sobre la mesa los dos proyectos de presupuesto, el del Estado y el de la Seguridad Social, para que se puedan presentar en el Parlamento a tiempo.
