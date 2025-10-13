FRANTZIAKO GOBERNUA
Bi zentsura moziori aurre egin eta aurrekontuen proiektua garaiz aurkeztea, Lecornuren erronka nagusiak

Intentsitate handiko egunak ditu aurretik lehen ministro berrautatuak eta ikusteko dago aukeratu berri duten Lecornuren bigarren gobernuak lanean jarraitu ahal izango duen edo ez. Alderdi Sozialistak izango du giltza, Bilgune Nazionalak eta Frantzia Intsumisoak mozioak errejistratu baitituzte.

Lecornuk Gobernuko kideak bildu ditu lehen Ministro Kontseilua baino lehen. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bi zentsura-mozio gainditu beharko ditu Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak hurrengo egunetan, lanean jarraitu nahi badu. Marine Le Penen Bilgune Nazionalak eta Jean-Luc Melenchonen Frantzia Intsumisoak mozio bana erregistratu dute Asanblada Nazionalean Lecornuk bere programa aurkeztu baino 24 ordu lehenago eta gobernu berria kolokan jarri dute.

Parlamentuko muturreko bi alderdiak Lecornuren bigarren gobernua botatzeko asmoa azaldu zuten Macronek lehen ministro kargurako berriz ere izendatu eta berehala.

Beraz, Alderdi Sozialistak dauka orain Lecornuren jarraipenaren giltza. Astearte arratsaldean lehen ministroak Asanblada Nazionalean egin behar duen hitzaldiaren ondoren erabakiko dute zein norabide hartu.

Alderdi Sozialistak 2023an onartutako pentsioen erreforma atzera bota dezala nahi du. Horrez gainera, Frantziako Konstituzioko 49.3 artikuloa ez erabiltzeko konpromiso argia ere eskatu du. Artikulo horrek legeak dekretuz onartzeko aukera ematen du, baina berehalako zentsura-mozio bati aterak irekitzen dizkio. Hori da, hain zuzen ere, pentsioen erreforma onartzeko erabili zen formula.

Astelehenean gobernu berriko 34 kideak bildu ditu Lecornuk Matignon jauregian, astearte goizeko Ministroen Kotseiluaren bezperan. Bilera horretan ministroei jakinarazi die “krisi politikoa gainditzea” dela gobernu honen “misio bakarra” eta “une zail hauetan” hartu duten konpromisoa eskertu die.

Astearte goizeko Ministroen Kontseiluan bi aurrekontu proiektuak, Estatukoa eta Gizarte-Segurantzakoa, jarri beharko ditu mahai gainean gobernuak parlamentura garaiz bidali daitezen.

