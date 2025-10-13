Plan de paz para Gaza
Trump: "Todos están felices: judíos, musulmanes y árabes. Y eso no había pasado en 3000 años"

Tel Aviv (Israel), 13/10/2025.- US President Donald Trump arrives at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel, 13 October 2025. According to a parliament spokesperson for the Israeli Knesset, President Trump will deliver a speech at the Knesset on 13 October 2025 in light of a first phase ceasefire and hostages release deal between Israel and Hamas. US President Trump will then travel to Sharm el Sheikh, Egypt for a Peace Summit co-chaired with Egyptian President Abdel Fattah al Sisi and participation by around 20 world leaders with a goal to end the war in the Gaza Strip and enhance efforts to bring peace and stability to the Middle East. (Egipto) EFE/EPA/ABIR SULTAN
Euskaraz irakurri: Trump: "Denak daude zoriontsu: juduak, musulmanak eta arabiarrak. Eta hori ez zen gertatu 3.000 urtetan "
A su llegada a Israel para asistir a la primera entrega de rehenes entre Hamás e Israel, el presidente de los EE. UU. se ha felicitado del acuerdo de paz que se firmará hoy en Egipto porque "todos están en este acuerdo". 

