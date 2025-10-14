Al menos cuatro gazatíes han sido abatidos por el Ejército de Israel, pese al alto el fuego
Las víctimas intentaban regresar a sus hogares en la ciudad de Gaza y cerca de Jan Yunis, según fuentes palestinas. El Ejército alega que dichas personas habían cruzado más allá de la línea amarilla, y tras "muchos intentos" de que se alejaran, han abierto fuego.
Al menos cuatro palestinos han sido asesinados este martes en ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza (norte), y a los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), a pesar del alto el fuego alcanzado recientemente en línea con la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fuentes médicas palestinas han indicado que varios drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando sus hogares en el este de Gaza matando a tres de ellas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA, si bien fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han elevado a cinco los fallecidos.
Por otra parte, al menos una persona ha muerto en otro ataque con dron contra la localidad de Al Fajari, al este de Jan Yunis (sur), sin que por ahora hayan trascendido más detalles y sin que el Ejército de Israel haya emitido comunicado alguno sobre lo acaecido.
Fuentes de Salud de Gaza hablan de seis fallecidos en dos incidentes separados.
En un mensaje publicado en X, el Ejército de Israel ha manifestado que esta mañana ha avistado "un grupo de sospechosos, que habían cruzado la línea amarilla y se acercaban a las tropas, en una clara violación del acuerdo".
Según han asegurado, después de haberles requerido varias veces que se alejaran "les tropas se han visto obligadas a abrir fuego, para eliminar la amenaza".
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido varias advertencias a la población gazatí contra la posibilidad de acercarse a zonas en las que los militares aún siguen presentes tras su repliegue parcial hasta la línea amarilla, antes de la entrada en vigor del alto el fuego, que está en pie desde la jornada del domingo y tras el que ya se han registrado denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas israelíes.
