Gutxienez lau gazatar hil ditu Israelgo Armadak, su-etena indarrean egon arren

Biktimak Gaza hirian eta Khan Junisetik gertu zeuden euren etxeetara itzultzen saiatzen ari ziren, iturri palestinarren arabera. Armadak argudiatu duenez, pertsona horiek marra horiaz harago joan dira, eta urruntarazteko "saiakera asko" egin ondoren, tiro egin diete.

(Foto de ARCHIVO) GAZA, Oct. 12, 2025 -- Palestinians carrying their belongings return to the north along the Salah al-Din Road in central Gaza Strip, Oct. 11, 2025. Displaced Palestinians have begun returning from the southern part of the Gaza Strip to the north after the Israeli army announced that civilians are permitted to move through the coastal Rashid Road and Salah al-Din Road, local sources said on Friday. Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 11/10/2025

Palestinarrak, iparraldera itzultzen. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazan su-etena inadarrean den arren, gutxienez lau palestinar hil ditu astearte honetan Israelgo Armadak Shujaia auzora, Gaza hiriaren ekialdera (iparraldea), eta Khan Junis hiriaren inguruetara (hegoaldea) itzultzen saiatzen ari zirenen aurka egindako erasoetan.

Iturri mediko palestinarrek jakitera eman dutenez, hainbat dronek tiro egin dute Gazako ekialdean euren etxeak ikuskatzen ari ziren pertsona talde baten aurka, eta horietako hiru hil egin dituzte, WAFA Palestinako albiste-agentziak jakitera eman duenez. Palestinako Filastin egunkariak hildakoak bost direla dio, tokiko iturriak aipatuz. 

Bestalde, gutxienez pertsona bat hil da Al Fukhkhari herriaren aurka drone bidez egindako beste eraso batean, Khan Junis ekialdean, baina oraingoz ez dute xehetasun gehiagorik eman eta Israelgo Armadak ez du ezer jakinarazi gertakari horri buruz.  

X sare sozialean argitaratutako mezu batean, Israelgo Armadak dio gaur goizean goiz "susmagarri talde bat" ikusi duela, "lerro horiaz harago joan eta tropengana gerturatzen ari zirela, eta horrek akordioa bortxatzen du". 

Berretsi dutenez, hainbat aldiz aldentzeko esan ondoren, eta pertsona horiek urruntzen ez zirela ikusirik, "tropek ez dute tirokatu beste aukerarik izan". 

 

Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) hainbat ohartarazpen egin dizkiete gazatarrei, su-etena indarrean sartu baino lehen militarrek partzialki atzera egin duten guneetara hurbiltzeko aukeraren aurka. Su-etena indarrean dago igandetik, eta, horren ostean, Israelgo indarrek erasoak salatu dituzte.

