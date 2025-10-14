Gutxienez lau gazatar hil ditu Israelgo Armadak, su-etena indarrean egon arren
Biktimak Gaza hirian eta Khan Junisetik gertu zeuden euren etxeetara itzultzen saiatzen ari ziren, iturri palestinarren arabera. Armadak argudiatu duenez, pertsona horiek marra horiaz harago joan dira, eta urruntarazteko "saiakera asko" egin ondoren, tiro egin diete.
Gazan su-etena inadarrean den arren, gutxienez lau palestinar hil ditu astearte honetan Israelgo Armadak Shujaia auzora, Gaza hiriaren ekialdera (iparraldea), eta Khan Junis hiriaren inguruetara (hegoaldea) itzultzen saiatzen ari zirenen aurka egindako erasoetan.
Iturri mediko palestinarrek jakitera eman dutenez, hainbat dronek tiro egin dute Gazako ekialdean euren etxeak ikuskatzen ari ziren pertsona talde baten aurka, eta horietako hiru hil egin dituzte, WAFA Palestinako albiste-agentziak jakitera eman duenez. Palestinako Filastin egunkariak hildakoak bost direla dio, tokiko iturriak aipatuz.
Bestalde, gutxienez pertsona bat hil da Al Fukhkhari herriaren aurka drone bidez egindako beste eraso batean, Khan Junis ekialdean, baina oraingoz ez dute xehetasun gehiagorik eman eta Israelgo Armadak ez du ezer jakinarazi gertakari horri buruz.
X sare sozialean argitaratutako mezu batean, Israelgo Armadak dio gaur goizean goiz "susmagarri talde bat" ikusi duela, "lerro horiaz harago joan eta tropengana gerturatzen ari zirela, eta horrek akordioa bortxatzen du".
Berretsi dutenez, hainbat aldiz aldentzeko esan ondoren, eta pertsona horiek urruntzen ez zirela ikusirik, "tropek ez dute tirokatu beste aukerarik izan".
Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) hainbat ohartarazpen egin dizkiete gazatarrei, su-etena indarrean sartu baino lehen militarrek partzialki atzera egin duten guneetara hurbiltzeko aukeraren aurka. Su-etena indarrean dago igandetik, eta, horren ostean, Israelgo indarrek erasoak salatu dituzte.
Nazioarteko albiste gehiago
Israelek akordioa betetzea eta hilik dauden bahituen gorpuak entregatzea eskatu dio Hamasi
Hamasek lau bahituren gorpuak entregatu dizkio Israeli, Gurutze Gorriaren bitartez, baina Israelgo agintarien arabera, oraindik 24 daude itzultzeko.
Trump Sanchezekin txantxetan, Espainiako defentsa gastua dela eta
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak txantxetan hitz egin du Egipton egindako goi-bileran, defentsa gastuari buruz Espainiarekin izandako desadostasunen inguruan. "Lanean ari al zarete BPGaz (% 5eko defentsa gastuari dagokionez)? Hurbilduko gara, lan zoragarria egiten ari zarete eta", esan du Trumpek, eta Espainiako ordezkaritza non zegoen galdetu du ("Espainia? Non dago?"), Sanchezi begira.
Bi zentsura moziori aurre egin eta aurrekontuen proiektua garaiz aurkeztea, Lecornuren erronka nagusiak
Intentsitate handiko egunak ditu aurretik lehen ministro berrautatuak eta ikusteko dago aukeratu berri duten Lecornuren bigarren gobernuak lanean jarraitu ahal izango duen edo ez. Alderdi Sozialistak izango du giltza, Bilgune Nazionalak eta Frantzia Intsumisoak mozioak errejistratu baitituzte.
Israelek askatutako preso palestinarren senideen erreakzioak
Israelek aske utzi ditu bere esku dauden preso palestinar batzuk. Senideen eta ingurukoen erreakzioak begi bistakoak izan dira. Xabier Madariagak, EITBko ordezkari bereziak, senide horietako batzuekin hitz egiteko aukera izan du.
Sarkozy urriaren 21ean sartuko da kartzelan
Frantziako presidente ohiari 5 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten hauteskunde-kanpainarako dirua Libian eskuratzen saiatzeagatik.
Mauritania: Europarako atea itsasoz datozen migranteentzat
Iaz Europara itsasoz iritsi ziren 30.000 migratzaileetatik 16.000, erdia baino gehiago, Mauritaniatik abiatu ziren, 6.400 Marokotik eta 6.400 Senegaldik. Aurten kopurua nabarmen murriztu da. Poliziaren presentzia handitu egin da azken hilabeteetan, Espainiako eta Europako gobernuekin migrazioari eusteko akordioak sinatu ostean.
Familia palestinarrak eta israeldarrak senideekin elkartu dira
Bizirik dauden 20 bahituak entregatu ditu Hamasek eta, trukean, 1.966 preso palestinar askatuko ditu gaur Israelgo Gobernuak. Pozez eta negar malkotan hartu dituzte senideek.
Donald Trump: "Poztasun eta itxaropen handiko eguna da"
Donald Trump AEBko presidenteak Israelgo Parlamentuan azpimarratu duenez, "hau ez da soilik gerra baten amaiera, beldurra eta heriotza nagusi izan diren aro baten amaiera da, eta fede, itxaropen eta Jainkoaren aro baten hasiera". "Israelentzat eta laster eskualde benetan bikaina izango den harmonia iraunkorraren hasiera da", gaineratu du.
Frantziak eta Egiptok Gazarako konferentzia humanitarioa antolatuko dute hurrengo asteetan
Ekitaldiaren helburua "operazio humanitarioei berriro ekitea eta gero berreraikitzen hastea" izango da, Macronek berak nabarmendu duenez.