Fúlbol y migración
El fútbol, una herramienta para frenar las ansias de migración en Mauritania

El fútbol es el deporte estrella en Mauritania
Euskaraz irakurri: Futbola, migrazio-gosea gelditzeko tresna Mauritanian
Oihana Sarasola

En Mauritania el balón rueda con un propósito que va más allá del juego. El fútbol se ha convertido en una herramienta para sembrar esperanza y futuro. A través de este deporte, distintas iniciativas buscan integrar a los chicos de los barrios más vulnerables y, al mismo tiempo, fortalecer su vínculo con el país, ofreciendo una alternativa al peligroso sueño de emigrar hacia Europa.

Deporte escolar África Europa Internacional

