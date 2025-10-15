Folbola eta migrazioa
Futbola, migrazio-gosea gelditzeko tresna Mauritanian

Futbola kirol izarra da Mauritanian

Oihana Sarasola

Kirolak badu behartsuenak gizarteratzeko ahalmena eta Mauritanian futbolaren indarra baliatu nahi dute horretarako. Bide batez herrialdean sustraitu eta migrazio gosea eteteko ere aprobetxatu nahi dute egitasmoa.

