Hamás dice que ha entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes israelíes

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha recibido esta noche en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes más.
JERUSALÉN, 13/10/2025.- Captura de video del momento en que los rehenes liberados cruzaron la frontera hacia territorio israelí. Los siete primeros rehenes vivos liberados por Hamás este lunes ya están en territorio israelí, informó el Ejército de Israel en un comunicado.
Foto de archivo de una entrega pasada de rehenes. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

Hamás ha informado este miércoles de que ya han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de rehenes muertos en Gaza, y ha añadido que el resto de los cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperarlos".

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha recibido esta noche en Gaza dos ataúdes con los cuerpos de dos rehenes israelíes más.

Estos dos cuerpos se suman a los siete cadáveres de rehenes entregados por Hamás anteriormente, después de que un instituto forense israelí dijera que un octavo cuerpo no se correspondía con ninguno de los 28 cautivos muertos.

Por su parte, Hamás asegura que ha cumplido con su "compromiso con el acuerdo" y dice que ya ha entregado a todos los "prisioneros israelíes vivos bajo su custodia, así como los cadáveres a los que pudo acceder".

"En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren grandes esfuerzos y equipo especial para su recuperación y extracción", ha añadido el grupo islamista en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Aún quedan 19 cuerpos de rehenes por ser entregados, a cambio de al menos 360 cuerpos de gazatíes muertos durante la ofensiva, de los que 90 ya han sido devueltos a Gaza por el Ejército israelí, según lo establecido en el acuerdo.

Washington ya reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizar los cadáveres desaparecidos.

