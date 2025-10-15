Berreskura ditzakeen “gorpu guztiak” entregatu dituela ziurtatu du Hamasek
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak bi hilkutxa jaso ditu gaur Gazan, bi bahitu israeldarren gorpuekin.
Hamasek asteazken honetan jakitera eman duenez, Gazan hildako bahituen "gorpu guztiak" entregatu dituzte, eta ziurtatu du gainerako gorpuak berreskuratzeko "ahalegin eta ekipo bereziak” beharko dituztela.
Bi gorpu hauek Hamasek aurretik emandako bahituen zazpi gorpuei gehitzen zaizkie, Israelgo institutu forentse batek zortzigarren gorpu bat hildako 28 gatibuetako inorekin bat ez zetorrela esan ondoren.
Bestalde, Hamasek esan du "akordioarekin hartutako konpromisoa" bete duela eta dagoeneko "preso israeldar guztiak" entregatu dituela.
"Gainerako gorpuei dagokienez, ahalegin handiak eta ekipo berezia behar dira horiek berreskuratzeko eta erauzteko", gaineratu du talde islamistak bere kanal ofizialetan zabaldutako ohar batean.
Oraindik 19 bahituren hilotzak geratzen dira entregatzeko, gutxienez 360 gazatarren gorpuen truke; horietatik 90 Gazara itzuli ditu Israelgo Armadak, akordioan ezarritakoaren arabera.
Washingtonek azken egunotan onartu du Hamasek denbora gehiago beharko lukeela desagertutako gorpuak aurkitzeko.
