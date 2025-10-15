Israel abrirá el paso de Rafah y permitirá la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

Según ha informado este miércoles la radiotelevisión pública israelí Kan, el Gobierno israelí ha cancelado además una serie de medidas punitivas que había previsto aplicar contra el movimiento islamista, entre ellas la reducción a la mitad del número de camiones con suministros que entran en Gaza.

La decisión supone un gesto de distensión tras la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos, en un contexto de fuerte presión internacional para aliviar la situación humanitaria en la Franja, donde la población civil sufre graves carencias de alimentos, agua y medicinas.

Avance.