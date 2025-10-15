ACUERDO
Israel abrirá el paso de Rafah y permitirá la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

Israel ha decidido finalmente reabrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, y autorizar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino, después de la devolución de los cuerpos de cuatro rehenes por parte de Hamás.
Rafah (Egypt), 12/10/2025.- Humanitarian aid trucks move towards the Rafah border crossing, between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, North Sinai, Egypt, 12 October 2025. An increase of the number of trucks loaded with humanitarian aid were allowed into the Gaza Strip as part of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, and ahead of the scheduled October 13th Sharm El-Sheikh Peace Summit to end the conflict in Gaza. (Egipto) EFE/EPA/STRINGER
Ayuda humanitaria en Rafah. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Rafahko pasabidea irekiko du eta laguntza humanitarioa Gazan sartzen utziko du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Según ha informado este miércoles la radiotelevisión pública israelí Kan, el Gobierno israelí ha cancelado además una serie de medidas punitivas que había previsto aplicar contra el movimiento islamista, entre ellas la reducción a la mitad del número de camiones con suministros que entran en Gaza.

La decisión supone un gesto de distensión tras la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos, en un contexto de fuerte presión internacional para aliviar la situación humanitaria en la Franja, donde la población civil sufre graves carencias de alimentos, agua y medicinas.

Avance.

Franja de Gaza Internacional

