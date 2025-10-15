ERABAKIA
Israelek Rafahko pasabidea irekiko du eta Gazan laguntza humanitarioa sartzen utziko du

Gaza eta Egipto lotzen dituen Rafah pasabidea berriro irekitzea erabaki du Israelek, eta Palestinako enklabean laguntza humanitarioa sartzea baimendu du, Hamasek lau bahituren gorpuak itzuli ondoren.
Rafah (Egypt), 12/10/2025.- Humanitarian aid trucks move towards the Rafah border crossing, between Egypt and the Gaza Strip, in Rafah, North Sinai, Egypt, 12 October 2025. An increase of the number of trucks loaded with humanitarian aid were allowed into the Gaza Strip as part of the ceasefire agreement between Israel and Hamas, and ahead of the scheduled October 13th Sharm El-Sheikh Peace Summit to end the conflict in Gaza. (Egipto) EFE/EPA/STRINGER

Laguntza humanitarioa Rafahn. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kan Israelgo irrati-telebista publikoak jakitera eman duenez, Israelgo Gobernuak bertan behera utzi ditu Hamasen aurkako zigor-neurriak, besteak beste, Gazan hornigaiak dituzten kamioien kopurua erdira jaistea.

Erabakia distentsio keinu bat da hildako bahituen gorpuak berreskuratu ondoren, Zerrendako egoera humanitarioa arintzeko nazioarteko presio handiko testuinguru batean, non biztanleria zibilak elikagai, ur eta botika gabezia larriak pairatzen dituen.

Aurrerapena.

GRAF3454. SHARM EL-SHEIJ (EGIPTO), 13/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), posa junto al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la ceremonia de firma del Plan de Paz para Oriente Próximo, en Sharm El-Sheij (Egipto), este lunes. El presidente estadounidense afirmó este lunes desde la ciudad egipcia de Sharm el Sheij que "por fin tenemos paz en Oriente Medio", tras la firma, junto a sus homólogos egipcio, catarí y turco, del acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años. EFE/ Borja Puig De La Bellacasa/SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Duela  min.

Trump Sanchezekin txantxetan, Espainiako defentsa gastua dela eta

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak txantxetan hitz egin du Egipton egindako goi-bileran, defentsa gastuari buruz Espainiarekin izandako desadostasunen inguruan. "Lanean ari al zarete BPGaz (% 5eko defentsa gastuari dagokionez)? Hurbilduko gara, lan zoragarria egiten ari zarete eta", esan du Trumpek, eta Espainiako ordezkaritza non zegoen galdetu du ("Espainia? Non dago?"), Sanchezi begira.

