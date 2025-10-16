Trump y Putin se reunirán en Budapest para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, pero no ha detallado la fecha exacta.

Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

Trump ha hecho este anuncio tras mantener este jueves una llamada con Putin, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", ha apuntado el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Según Trump, ambos han acordado también que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano ha recordado que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y ha avanzado que ambos hablarán de la conversación que ha mantenido con Putin "y de mucho más".

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles de largo alcance Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin.

El Kremlin advirtió este jueves, en víspera de la reunión, que el suministro de Tomahawk a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".