Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko

Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.

Vladimir Putin eta Donald Trump Alaskako bileran
Putin eta Trump, Alaskako bileran. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak ostegun honetan iragarri duenez, Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilduko da Budapesten, Ukrainako gerrari amaiera ematen saiatzeko, baina ez du data zehaztu.

Bi agintarien arteko bigarren bilera izango da, abuztuaren 15ean Alaskan egin zutenaren ondoren.

Trumpek ostegun honetan egin du iragarpena, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea Etxe Zurian hartu baino egun bat lehenago.

"Putin presidentea eta ni adostutako leku batean bilduko gara, Budapesten, Hungarian, Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerra lotsagarri honi amaiera eman diezaiokegun ikusteko", adierazi du buruzagi estatubatuarrak Truth Social sare sozialean.

Trumpen arabera, datorren astean goi mailako aholkularien bilera bat egitea adostu dute biek ere, eta bertan Marco Rubio Estatu idazkariak parte hartuko du.

Ostiral honetan Zelenskirekin Bulego Obalean bilduko dela gogoratu du errepublikanoak, eta Putinekin izandako elkarrizketaz hitz egingo dutela aurreratu du.

Trumpek Tomahawk helmen luzeko misilak Ukrainari emateko aukera iradoki zuen aste honetan, Putinen gaineko presioa handitzeko Etxe Zuriaren estrategiaren beste bira bat bezala interpretatu dena.

Kremlinek ostegun honetan, bileraren bezperan, ohartarazi zuen misil-mota horiek Kievera eramateak "eskalada maila berria" ekarriko lukeela.

