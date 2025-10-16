Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko
Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.
Donald Trump AEBko presidenteak ostegun honetan iragarri duenez, Vladimir Putin Errusiako presidentearekin bilduko da Budapesten, Ukrainako gerrari amaiera ematen saiatzeko, baina ez du data zehaztu.
Bi agintarien arteko bigarren bilera izango da, abuztuaren 15ean Alaskan egin zutenaren ondoren.
Trumpek ostegun honetan egin du iragarpena, Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea Etxe Zurian hartu baino egun bat lehenago.
"Putin presidentea eta ni adostutako leku batean bilduko gara, Budapesten, Hungarian, Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerra lotsagarri honi amaiera eman diezaiokegun ikusteko", adierazi du buruzagi estatubatuarrak Truth Social sare sozialean.
Trumpen arabera, datorren astean goi mailako aholkularien bilera bat egitea adostu dute biek ere, eta bertan Marco Rubio Estatu idazkariak parte hartuko du.
Ostiral honetan Zelenskirekin Bulego Obalean bilduko dela gogoratu du errepublikanoak, eta Putinekin izandako elkarrizketaz hitz egingo dutela aurreratu du.
Trumpek Tomahawk helmen luzeko misilak Ukrainari emateko aukera iradoki zuen aste honetan, Putinen gaineko presioa handitzeko Etxe Zuriaren estrategiaren beste bira bat bezala interpretatu dena.
Kremlinek ostegun honetan, bileraren bezperan, ohartarazi zuen misil-mota horiek Kievera eramateak "eskalada maila berria" ekarriko lukeela.
Nazioarteko albiste gehiago
Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko
Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.
Sébastien Lecornu makronistaren gobernuaren aurkako bi zentsura-mozioek porrot egin dute
Ezkerreko LFIk aurkeztutako mozioa babestu du Marine Le Penen eskuin muturrak baina, hala ere 271 boto lortu ditu, aurrera egiteko behar zituen 289 botoen azpitik; Le Penen Bilgune Nazionalak aurkeztutakoak, berriz, 144 boto lortu ditu.
Gazako bake akordioa kolokan egon daiteke Hamasek bahituen gorpuak entregatzeko dituen zailtasunak direla eta
Hamasek bizirik dauden 20 bahitu israeldarrak askatu ditu, eta hildako 28 bahituetatik 9ren hilotzak entregatu ditu. Halaber, aurkitu dituzten "gorpu guztiak" entregatu dituela ziurtatu du, eta adierazi du hondakinen azpian daudenak ateratzeko ekipamendu astuna behar dela.
Berreskura ditzakeen “gorpu guztiak” entregatu dituela ziurtatu du Hamasek
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak bi hilkutxa jaso ditu gaur Gazan, bi bahitu israeldarren gorpuekin.
Futbola, migrazio-gosea gelditzeko tresna Mauritanian
Kirolak badu behartsuenak gizarteratzeko ahalmena, eta Mauritanian futbolaren indarra baliatu nahi dute horretarako. Bide batez herrialdean sustraitu eta migrazio-gosea etenarazteko ere aprobetxatu nahi dute egitasmoa.
Israelek dio Hamasek bart entregatutako laugarren gorpua ez dela bahitutako inorena
Israelek adierazi du Hamasek emandako lau gorpuetako bat ez dela bahituena. Bitartean, Gazako hondakinen artean gorpuak bilatzen jarraitzen dute.
AEBko Gobernuak sei atzerritarri herrialdera sartzea debekatu die, Charlie Kirki buruzko "mespretxuzko iruzkinak" egiteagatik
AEBko Estatu Departamentuak hartu du sei pertsonari bisatua ukatzeko erabakia, sare sozialetan Charlie Kirk ekintzaile kontserbadorea zena kritikatzen zuten iruzkinak aurkitu dituelako.
Alemaniako Gobernuak derrigorrezko soldaduska ezartzeko beste pauso bat eman du: boluntario nahikorik ez badago, zozketa egingo du
Abuztuan, Ministroen Kontseiluak derrigorrezko soldaduska berrezartzea aurreikusten duen lege proiektua onartu zuen. Horren arabera, egin behar izatekotan, boluntario nahikorik egon ezean, zozketa bidez aukeratuko dituzte. 2026tik aurrera, Alemaniako 18 urtetik gorako gizonezko guztiek galdetegi bat bete beharko dute.
Israelek Rafahko pasabidea ireki du eta Gazan laguntza humanitarioa sartzen hasi da
Gaza eta Egipto lotzen dituen Rafah pasabidea berriro irekitzea erabaki du Israelek, eta Palestinako enklabean laguntza humanitarioa duten 600 kamioi sartzea baimendu du, Hamasek lau bahituren gorpuak itzuli ondoren.