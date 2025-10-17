Israel viola el alto el fuego en Líbano "casi a diario", advierten relatores de la ONU

Un grupo de expertos de la ONU ha expresado su consternación este viernes ante los continuos bombardeos y ataques con drones que Israel lanza contra Líbano "casi a diario", a pesar del acuerdo del alto el fuego firmado por los dos países en noviembre de 2024.

Desde que entró en vigor, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han realizado más de 500 ataques aéreos contra lo que alegan que son objetivos de Hizbulá. "Los repetidos ataques de Israel y la ocupación parcial del territorio libanés han dejado las escuelas, los centros de salud y los lugares de culto inaccesibles, imposibilitando la reanudación de la vida esencial de los civiles" ha denunciado el grupo de expertos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado la muerte de 108 civiles en Líbano, de los que 37 son mujeres y niños. Además, los relatores advierten de que la conducta de Israel va contra los esfuerzos de las autoridades libanesas para que se produzca el desarme de todos los grupos armados de Líbano.

Los expertos en derechos humanos también se han mostrado alarmados por la falta de respuesta y cooperación del Gobierno israelí y su continuo "desprecio por el derecho internacional", pues ha progresado "muy poco" en su retirada del sur de Líbano.

Más de 80 000 personas continúan desplazadas en Líbano, sin posibilidad de volver a sus hogares, mientras en el norte de Israel hay 30 000 refugiados internos.