Los misiles Tomahawk reavivan las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania

Los misiles Tomahawk, uno de los proyectiles más precisos del arsenal estadounidense, vuelven a situarse en el centro del conflicto entre Rusia y Ucrania. Kiev los solicita para aumentar su capacidad de ataque a larga distancia y presionar a Moscú en las negociaciones de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, deslizó la posibilidad de entregarlos a Kiev antes de reunirse este viernes con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. “Quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, dijo el domingo.

Moscú respondió con dureza. Vladímir Putin advirtió que ese paso “dañaría considerablemente” las relaciones con EE. UU., y el jefe del espionaje ruso calificó la entrega como “un acto hostil”.

Los Tomahawk son misiles de crucero de gran precisión, con un alcance superior a 2000 kilómetros y capacidad de carga de media tonelada de explosivos. Utilizados por Washington desde la Guerra del Golfo, han sido desplegados en Irak, Libia, Siria o Afganistán.

Trump prevé abordar el tema también con Putin en una próxima reunión en Budapest, dentro de sus esfuerzos por negociar el fin del conflicto iniciado en 2022.